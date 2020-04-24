İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9662
  • EURO
    7,4859
  • ALTIN
    387.174
  • BIST100
    98286.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'daki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir
Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'daki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedarik ve dağıtım zincirine zarar vermesinin sıtmayla mücadeleyi olumsuz etkileyerek ölümleri iki katına çıkarabileceğini söyledi.

AA24 Nisan 2020 Cuma 10:30 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 10:30
ABONE OL

Moeti, medya bilgilendirme toplantısında tüm ülkelere seslenerek sıtma önleme çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Yapılan son analizin, cibinlik dağıtım ağının durması ve vaka yönetiminin azalması halinde Sahra Altı Afrika’daki sıtma nedenli ölümlerin iki katına çıkacağını gösterdiğini ifade eden Moeti, bunun 2000 yılından bu yana bölgede görülen en yüksek seviye olacağını dile getirdi.

Moeti, geçen hafta da ABD'nin örgüte mali desteği kesmesinin Afrika kıtasında çocuk felci, sıtma ve AIDS gibi hastalıklara karşı verilen mücadeleyi etkileyeceğini açıklamıştı.

DSÖ'nün verilerine göre, 2018'de Afrika’da yaklaşık 360 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti.

Umre dönüşü gözlem altına alınan çiftten teşekkür

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.