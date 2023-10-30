İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2913
  • EURO
    29,9632
  • ALTIN
    1819.87
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de sağlık hizmetlerine erişim imkansız
Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de sağlık hizmetlerine erişim imkansız

Dünya Sağlık Örgütü Gazze'de sağlık hizmetlerine erişimin ve onurlu yaşam hakkının neredeyse imkansız olduğunu vurgulayarak, 'Gazze halkı, son saldırılardan önce sağlık hizmetlerine erişmekte sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise temel insan haklarından olan bu tıbbi bakım ve onurlu bir yaşam sürme hakkı neredeyse imkansız hale geldi' açıklamasında bulundu.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 01:06 - Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de sağlık hizmetlerine erişim imkansız
ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed el-Manzari, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de "sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkının neredeyse imkansız" olduğunu belirtti.

Manzari, DSÖ'nün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Gazze'deki Filistinlilerin en temel insan haklarından mahrum olduğuna dikkati çekti.

Manzari, "Gazze halkı, son saldırılardan önce sağlık hizmetlerine erişmekte sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise temel insan haklarından olan bu tıbbi bakım ve onurlu bir yaşam sürme hakkı neredeyse imkansız hale geldi." ifadesini kullandı.

Gazze'de benzeri görülmemiş korkunç bir kriz yaşandığını; sivillerin, sağlık ve insani yardım alanında çalışanlar ile hastaların büyük tehlikelere maruz kaldığını vurgulayan Manzari, "İsrail-Filistin çatışma bölgesinin" dünyadaki en büyük acil insani durumla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Manzari, insanı diğer canlılardan ayırmak için getirilmiş uluslararası insancıl hukuka ve kurallara saygı gösterilmesi ve bu felakete derhal son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

  • Gazze
  • yardım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.