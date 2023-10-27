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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nden ateşkes çağrısı: Gazze'deki hastalar ölüm riskiyle karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze'de sağlık ve insani yardım eksikliğinden binlerce hastanın ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

AA27 Ekim 2023 Cuma 00:58 - Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü'nden ateşkes çağrısı: Gazze'deki hastalar ölüm riskiyle karşı karşıya
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki sağlık ve insani yardım eksikliğinin binlerce hastayı ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

"Gazze'de sağlık ve insani yardım eksikliği binlerce hastayı ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, Gazze'deki insanlara dayatılan mevcut gıda, su ve yakıt kesintilerinin yerine insani bir ateşkes çağrısında bulunduğunu kaydetti.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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