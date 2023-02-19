Dünya Sağlık Örgütü'nden deprem bölgesine destek

Oğuzeli ilçesinde Japonya tarafından kurulan sahra hastanesini ziyaret eden Gerald Rockenschaub, depremin ilk anından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Yaraları sarmak için uğraştıklarını belirten Rockenschaub, "Dünya Sağlık Örgütü olarak Japon acil tıbbi müdahale ekibiyle birlikteyiz. Japon sağlık ekibi de depremzedelere yardım eden ve depremden etkilenen toplumların sağlık ihtiyaçlarıyla ilgilenen doktorlar, hemşireler ve Türk yetkililerle beraber çalışıyor." dedi.

Bölgede çalışanlara teşekkür eden Rockenschaub, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içindeyiz. Burada acil tıp ekiplerimiz var. Şu ana kadar 22 ülkeden 29 uluslararası ekip görevlendirildi. Hepsi yaralıların ve depremde bulaşıcı olmayan hastalıklardan etkilenen insanların tıbbi ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik çalışıyor. Türk sağlık sistemiyle ortak bir şekilde depremden etkilenen bazı Türk klinikleriyle de yakından çalışıyoruz."

Deprem bölgesinde farklı noktaları gördüğünü kaydeden Rockenschaub, "Özellikle Antakya'da gerçekten bu büyük yıkımı görmek çok üzücü. Diğer yerler de depremden kötü bir şekilde etkilendi. Ancak burada umudu sürdüren Türk doktorların ve hemşirelerin, acil tıp ekiplerinin ve Japonya'dan gelen ekibin bu felaketten etkilenen yaralılara ve hastalara yardım etmek için adanmışlıkları. Türk meslektaşları ile uluslararası ekiplerin birlikte çalıştığını görmek de çok güzel." ifadesini kullandı.