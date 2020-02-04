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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, 'Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması. Virüse yakalanmamış insanların yalnızca yüz maskesi kullanması tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir' ifadeleri kullanıldı.

04.02.2020  15:26 - Güncelleme: 04.02.2020  15:31

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarından satır başları;

Virüsle ilgili pandemi şu an için söz konusu değil.

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nden maske talebinde bulunmadı.

Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması.

Virüse yakalanmamış insanlar için ise sadece maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz. El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gereklidir.

Şu ana kadar coronavirüsünde bir mutasyon mevcut değil. Oldukça sabit bir virüs.

Lillifer hemşire 5 yılda 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtıc

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