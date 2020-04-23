23 Nisan 2020 Perşembe 14:39 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 14:48

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölümü bugün Cenevre'deki merkezinde internet üzerinden basın toplantısı düzenledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, DSÖ'nün Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınının durumuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Smallwood'un açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisindeyiz."