Milattan sonra 536 dünya tarihinin en kötü yılı tespit edildi

İnsanoğlunun katlanmak zorunda kaldığı şartları en kötü ve en zor yıl hangisiydi? Tarihçiler ve arkeologlardan oluşan uluslararası bir ekip bunu belirlemek üzere İsviçre Alplerindeki bir buz kütlesinden aldıkları örnekleri inceledi.

Yapılan incelemeler sonunda milattan sonra 536 senesi insanlık için en kötü şartların oluşmaya başladığı dönemin başlangıcı olarak belirlendi.

Euronews'a konuşan Harvard Üniversitesi Ortaçağ Tarihçisi Prof.Michael McCormick "Dünya 536 yılı ve takip eden yıllarda çok korkutucu bir yermiş." dedi.

Hızlı iklim değişikliği

"Emin olun o dönemde yaşamak istemezdiniz" diyen McCormik şöyle devam ediyor:

"İzlanda'da inanılmaz büyüklükte bir yanardağ patlamasının yarattığı kül bulutunun tüm kuzey yarım küreyi kapladığını hayal edin. İlkbaharda dahi birden bire güneşin etkisini yitirdiğini sıcaklık seviyelerinin tamamen istikrarsızlaştığını düşünün. 536 bu anlamda en kötü yıl değil ama en kötü yılların başlangıcı olarak belirlendi."

Sıcaklığın düşmesi sonucu yaşanan hızlı ve keskin iklim değişikliğinin dönemin insanlarını tarımsal faaliyetleri tamamen değiştirmeye zorladığını anlatan McCormik, insanların adeta sürekli bir karanlık ve alacakaranlıkta yaşadığını ifade ediyor.

Bu tarihi belirlemek için hassas lazerler ile buzun içindeki ince katmanların sayıldığı ve hava kabarcıklarının içine hapsolmuş volkanik cam ve kül parçalarının kimyası üzerinde çalışıldığını aktaran McCormik daha önce yapılan araştırmaların da benzer tarihler arasını işaret ettiğini ancak bu son çalışma ile yıl ve ayı netleştirdiklerini söylüyor. Çalışmanın sonuçları geçtiğimiz hafta Antiquity dergisinde yayınlandı.

Krallıklar ortaya çıktı

McCormick ile birlikte uluslararası ekibin eş lideri olan Nottingham Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Christopher Loveluck da 536 yılının yeryüzünde cehennemin başlangıcı olduğunu belirtiyor:

"Her yerde kıtlık, açlık, hastalık, veba ve dondurucu soğuklar. Kaçacak hiç bir yer yok. Göç etmek çözüm değil. Varolan kıt kaynakların yönetimi en büyük sorun haline geldi ve 6. yüzyıl krallıkların ortaya çıkmaya başladığı zaman oldu. Dünyadaki buzullardan öğrenecek çok şey var."

(Euronews)