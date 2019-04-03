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Dünya tarihinin ilk ayrılık mektubu  

Amerikan Liberty Üniversitesi’nden arkeologlar, Babil kralı Nabonidus’un, M.Ö. 6. yüzyılda yazdığı, dünyanın ilk ayrılık mektubunu keşfetti.

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Araştırmacılar, şimdiye kadar keşfedilen ilk ayrılık mektubunun Babil kralı Nabonidus’a ait olduğunu açıkladı. M.Ö. 6. yüzyıla ait olan mektup niteliğindeki tabletin geçen yıl Irak’ın güneyinde keşfedildiği belirtildi. Kral Nabonidus’un cariyesinden ihanet nedeniyle ayrıldığı görülen mektupta, “Çocukluk arkadaşım Nisaba ile görüştüğünün haberi, Yukarı Fırat’tan bana ulaştı. En sevdiğim cariyelerimden biri olduğun için bu ihanetle mahvoldum. Keten şal ve sandaletlerini almak için ayın sonuna kadar vaktin var, yoksa onları ay tanrısının tapınağına bağışlayacağım” ifadeleri yer aldı.

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