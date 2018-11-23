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Dünya Ticaret Örgütü'nden korkutan uyarı: Ciddi bir endişe kaynağı

WTO, G20 ülkelerinin ticari önlemleri hakkındaki izleme raporunda 2018'in 5 aylık döneminde 481 milyar doları kapsayan 40 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir aldığını ve bunun keskin bir artış olduğunu duyurdu.

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WTO Genel Direktörü Roberto Azevedo, 'Bu raporun  bulguları, G20 hükümetleri ve tüm uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağı olmalıdır. Daha fazla gerginlik gerçek bir tehdit olmaya devam  ediyor. WTO, durumu sakinleştirme çabalarını desteklemek için elinden geleni  yapıyor ama çözüm bulmak için siyasi bir irade ve G20'den liderliğe gerek  duyulacak' dedi.
 
Dünya Ticaret Örgütü (WTO), dünyanın en büyük 20  ekonomisini oluşturan G20 ülkelerinin 2018'in 5 aylık döneminde toplam 481 milyar  doları kapsayan 40 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir aldığını ve bunun keskin bir  artış olduğunu bildirdi. 
 
WTO'nun G20 ülkelerinin ticari önlemleri hakkındaki 20. izleme raporu  yayımlandı.
 
G20 üyesi ülkelerin, bu yılın mayıs ayı ortasından ekim ayı ortasına  kadar olan dönemde toplam 481 milyar doları kapsayan  40 yeni  ticaret  kısıtlayıcı tedbire başvurduğu aktarılan raporda, bu tedbirler arasında tarife  artışları, ithalat yasakları ve daha sıkı gümrük prosedürlerinin yer aldığı  belirtildi.
 
Raporda, G20 ülkeleri arasındaki yeni ithalat kısıtlayıcı tedbirlerin  bir önceki döneme göre 6 kat artarak rekor seviyeye ulaştığı, bunun WTO'nun G20  ticaretini izlemeye başladığı 2012'den bu yana en yüksek oran olduğu vurgulandı.
 
Örgütün Genel Direktörü Roberto Azevedo, raporun 481 milyar dolar  değerindeki ticareti kapsayan kısıtlayıcı tedbirlere yönelik olgular sunduğunu  belirterek, "Bu raporun bulguları, G20 hükümetleri ve tüm uluslararası toplum  için ciddi bir endişe kaynağı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Daha fazla gerginlik gerçek bir tehdit olmaya devam ediyor."  ifadesini kullanan Azevedo, mevcut trendin bu şekilde devam etmesi durumunda  dünya genelindeki büyüme, iş ve tüketici fiyatları üzerindeki potansiyel  etkileriyle ekonomik risklerin artacağı uyarısında bulundu.
 
Azevedo, "WTO, durumu sakinleştirme çabalarını desteklemek için  elinden geleni yapıyor ama çözüm bulmak için siyasi bir irade ve G20'den  liderliğe gerek duyulacak." yorumunu paylaştı.
 
"Ticaret savaşları"
 
G20 ülkelerinden ABD - Çin arasında "ticaret savaşı" olarak tanımlanan  süreç, ABD'nin temmuz 2018'de Çin'den ithal ettiği çok sayıda ürüne yüzde 25 ek  gümrük tarifesi uygulamasıyla başlamıştı. Çin de karşı önlem olarak ABD’den ithal  ettiği bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirmişti.
 
Eylül sonunda, ABD Çin’den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne daha  ek gümrük tarifesi uygulamaya başlarken, Çin ABD’den ithal ettiği 60 milyar  dolarlık ürüne yönelik benzer  uygulamaya geçmişti.
 
Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya ticaretinin de yaklaşık yüzde  75’ini gerçekleştiren G20 ülkeleri Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya,  Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya,  Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği'nden  oluşuyor.
 
WTO, 1948'de yürürlüğe giren Gümrük ve Ticarette Genel Anlaşma’nın  (GATT) devamı olarak 1995'de Cenevre'de kuruldu.
 
164 üyesi ile dünya ticaretinin yüzde 98'ini temsil eden WTO, ülkeler  arasındaki ticaretin etkin şekilde gerçekleştirilmesi, haksız ticari  uygulamaların engellenmesi için faaliyet gösteriyor.

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