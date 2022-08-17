Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Ambargo ile başladı şimdi parmakla gösteriliyor!

Türkiye'de üretilen ve birçok ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, Avrupa'nın gündeminden düşmüyor.

Almanya basınından "focus.de" isimli internet haber sitesi, TB2'nin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil, tüm dünyadaki müşterilere ilham verdiğini" yazdı.

"TÜRKİYE'DE İŞLER DEĞİŞİK"

Türkiye'nin askeri ürünlerde nasıl kendi kendine yeterli hale geldiği analiz edilerek, "Almanya'da, Ukrayna savaşında silahlar söz konusu olduğunda, insanlar genellikle orada olmayanlardan bahsediyor. Türkiye'de ise işler değişik" denildi.

TB2'nin, savaş alanında büyük etkilere sahip, buna rağmen nispeten ucuz fiyatlı olduğu anlatıldı.

"ALMANYA'DAN DAHA İYİ: KENDİ KENDİNE YETERLİLİK"

Ukrayna savaşının, Türkiye'nin, en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye'nin izlediği yol, Almanya'nınkinden sadece farklı değil, aynı zamanda daha iyi: kendi kendine yeterlilik" denildi.

Savunma sanayiindeki atılımların 1970'li yıllarda ABD'nin uyguladığı silah ambargosu sonrası başladığı anımsatılarak, Türkiye'nin, kendisine gerekli silahları sağlayabilmek ve büyük oyunculara daha az bağımlı hale gelmek istediğinin altı çizildi.

TB2 İÇİN SIRAYA GİREN ÜLKELER

Haberde, "Fas, Tunus, Libya, Nijer, Etiyopya, Polonya, Türkmenistan ve Ukrayna Bayraktar'ın müşterisi. Nijerya, Umman, Pakistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Büyük Britanya ilgi gösteriyor ya da insansız hava aracının satın alınması için pazarlık yapıyor" notu paylaşıldı.

HEDEF YÜZDE 100 KENDİ KENDİNE YETERLİLİK

SİHA yatırımlarından da söz edilerek, "Sadece bir yılda 1,6 milyar dolarlık drone yatırımı yaptılar. Yüzde 70 kendi kendine yeterlilik oranına ulaştılar. Hedef yüzde 100. Bayraktar'a ek olarak uçak gemisi, çeşitli zırhlı araçlar, tanklar, taşınabilir roketatarlar, helikopterler ve uydu sistemi geliştiriyorlar" ifadeleri kullanıldı.

TB2 İLE İLGİLİ RUSYA SORUSU

Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Putin arasındaki görüşme hatırlatılarak, "Batı'da alarm zilleri çaldı: NATO üyesi Türkiye, TB2'yi Rusya'ya da teslim eder mi?" diye soruldu.