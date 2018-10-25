Dünyaca ünlü İrlandalı sanatçı Sinead O'Connor İslam'a seçti

İrlandalı sanatçı Sinead O'Connor, İslam'a geçti ve ismini Şüheda olarak değiştirdi.

1990'lı yıllarda dünya müzik piyasasına 'Nothing Compares' adlı şarkısı ile damgasını vuran Sinead O'Connor, "Müslüman olmaktan gurur duyduğumu açıklamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İslam'a geçme sebebiyle ilgili çarpıcı mesajlar veren O'Connor, "Bu zekice bir teolojik yolculuğun doğal bir sonucudur. Tüm kutsal metinler, diğer kutsal metinleri gereksiz kılan İslam'a götürür" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni ismini 'Şüheda' olarak duyuran O'Connor, Twitter'daki takipçilerine ezan okuduğu bir video da yayınladı.

Sinead O'Connor kimdir?

ABD’nin Indiana eyaletinde dünyaya gelen Sinead O’Connor 1983’te babasının desteğiyle girdiği Newtown adlı okulda müziğe ağırlık vererek bir deneme albümü çıkardı. Ardından Ton Ton Macoute adlı grubuyla sahneye çıkmaya başladı.

John Reynolds ile evlenen O'Conner, Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı.

Grammy Ödülü'nü reddetti

1990 yılında, Prince'in sözlerini yazdığı 'Nothing Compares 2 U' adlı şarkıyla zirveye çıkan O'Conner, layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü reddetmesiyle hafızalara kazındı.

ABD'nin işgallerine karşı çıktı, Papa'nın fotoğrafını yırttı

Politik kimliğini sanatıyla birlikte ön plana çıkararak, ABD ve savaş karşıtı bir çizgi izleyen sanatçı, 1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtması günlerce dünya kamuoyunda konuşulmuştu.

(Yenişafak)