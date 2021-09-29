Dünyaca ünlü marka, aşı olmayan 593 çalışanın işine son veriyor

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 22:30 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 22:31

Şirket yöneticilerinin, çalışanlara yazdığı e-postada, bunun, son derece zor bir karar olduğunu ancak ekiplerinin güvenliğini sağlamaları gerektiğini ifade ettikleri belirtildi.



ABD'deki tüm çalışanlarına Kovid-19 aşısı olmayı zorunlu hale getiren, ülkedeki ilk havayolu şirketi United Airlines, dini ve tıbbi nedenlerle istisna talebinde bulunan çalışanları 2 Ekim'den itibaren ücretsiz izne çıkartma planını, devam eden bir dava nedeniyle 15 Ekim'e ertelediklerini de açıkladı.

ABD'de 67 binden fazla çalışanı bulunan şirkette, istisna talep edenler dışında şirketin yüzde 99'dan fazlasının aşılarını tamamladığı ve işten çıkarılacakların toplam çalışanların yüzde 1'inden az olduğu belirtildi.

United Airlines, ağustos ayı başında, aşının ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) tam onay almasından 5 hafta sonra ya da en geç 25 Ekim tarihinde aşı olmayan çalışanlarını işten çıkartma kararı almıştı.