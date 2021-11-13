İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2021 Cumartesi / 8 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0141
  • EURO
    11,4719
  • ALTIN
    599.973
  • BIST100
    1638.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyaca ünlü oyun firmasına tepki yağdı! Müslümanlardan özür dilediler
Dünya

Dünyaca ünlü oyun firmasına tepki yağdı! Müslümanlardan özür dilediler

Dünyaca ünlü oyun firması Activision-Blizzard, son oyunu 'Call of Duty: Vanguard'da yer alan kana bulanmış Kur'an-ı Kerim sayfaları için okuyucularından özür diledi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 08:28 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 08:31
ABONE OL

Activision, geçtiğimiz aylarda Call of Duty'nin yeni oyunu Vanguard'ı duyurmuştu. Merakla beklenen oyun geçtiğimiz hafta resmi olarak yayınlandı. Oyunun yayınlanmasıyla birlikte bir tartışma da meydana geldi.

Oyunun 'zombi' modundaki Stalingrad haritasında bir zemine dağılmış ve bazıları ise kana bulanmış Kur'an-ı Kerim sayfaları görüldü.

Müslüman kullanıcıların tepkisini çeken sahnelerden dolayı Activision-Blizzard'dan da açıklama geldi.

Call of Duty Orta Doğu sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan açıklamada, görüntülerin oyuna yanlışlıkla dahil edildiğini belirterek, "Call of Duty herkes için yapılır. Geçen hafta yanlışlıkla dahil edilen, Müslüman toplumuna duyarsız içerikler vardı ve fark edildiği an oyundan çıkarıldı. Oyundaki gibi görünmemeliydi. Derinden özür dileriz. Gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için, durumu ele almak için kendi içimizde acil adımlar atıyoruz" ifadelerine yer verdi. Ardından oyundaki Kur'an sayfaları yerine boş sayfalar dahil edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.