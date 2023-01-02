'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt', Marvel Sinematik Evreni'nde 'Hawkeye' karakterine hayat veren Jeremy Renner'ın (51) hafta sonu kar kürerken kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Renner'ın sözcüsü, pazar gecesi konuyla alakalı konuştu. 'The Hollywood Reporter'a yapılan açıklamada, "Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğunu doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

AİLESİ HASTANEDE

Ailesinin, Jeremy Renner ile birlikte olduğu ve uçakla hastaneye kaldırılan oyuncu ile ilgilenildiği belirtildi.

Jeremy Renner'ın hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaraların türü ve genel sağlık durumu hakkında ise henüz tam detaylı bir açıklama yapılmadı.