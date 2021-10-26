Dünyaca ünlü oyuncu sette katil oldu! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Hürriyet 26 Ekim 2021 Salı 09:03 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 09:03

Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

ABD polisi olay ile ilgili soruşturmasını sürdürürken ülke basını davanın seyrini değiştirebilecek bir bilgiye ulaştı. Bu gelişme ile oklar bir kez daha yardımcı yönetmene çevrildi.

Zira ABD basınında yer alan haberlere göre, yardımcı yönetmen Dave Halls'in 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybettiği ortaya çıktı.

2022'de vizyona girmesi planlanan Freedom's Path'in setinde yaşanan silah kazası sonrası ses ekibinde çalışan bir kişi yaralanmıştı.

Filmin yapımcısı Rock Soul Studios yetkililerine ulaşan CNN International 2019'da yaşanan 'silah kazası'nı şirket yetkililerine sordu. Yetkililer Halls'u 'profösyönellikten uzak' olarak tanımladı ve işine son verildiğinin altını çizdi.

'SİLAH GÜVENLİ' DEMİŞ

Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

YEMİNLİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kameraman Reid Russell'ın olayı soruşturan dedektiflere verdiği ifadede Baldwin söz konusu silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu.

Russell'ın ifadesinde bundan kısa bir süre sonra silah sesinin duyulduğu bilgisi yer aldı. Kameraman Hutchins'in bir süre bacaklarını hissetmemeye başladığını söylediğini belirtti.

Yeminli ifade ile ayrıca, çekim gününde sette bir kargaşa olduğunu ve kamera ekibinin birkaç üyesinin ödeme ve konaklama konusunda bir anlaşmazlık yüzünden prodüksiyonu terk ettiğini de ortaya çıkardı.

Yeminli ifadede, 'Reid, kamera ekibinin ödeme ve barınma ile ilgili sorunlar yaşadığını belirtti' ifadeleri yer aldı. Kameraman Russel'ın altı kişinin ayrıldığını söylediğini de sözlerine ekledi.

Rust'ın baş elektrikçisi Serge Svetnoy, ise yaptığı bir Facebook gönderisinde, Hutchins ölürken kollarını tuttuğunu ve ölümünden 'ihmal ve profesyonelliksizliği' sorumlu tuttuğunu söyledi.