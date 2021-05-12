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Dünya

Dünyaca ünlü pop yıldızı Larsson: Filistin'de olan bir utançtır, suçtur

İsveç'in dünyaca ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:38 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:38
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İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken yıldız sanatçı Zara Larsson, "Apartheid ve sivilleri öldüren bir devleti de sorumlu tutmalıyız" diyerek İsrail'in sivil Filistinlere yönelik yaptığı şiddete dikkat çekmek için #freepalestine hashtag'iyle paylaşımda bulundu.

- "FİLİSTİN'DE OLAN BİR UTANÇTIR, SUÇTUR"

Larsson, 6 milyon 300 bin takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi karşıtı şiddete ve tehditlere maruz kalanlar için ayağa kalkmalıyız ancak aynı zamanda apartheid ve sivilleri öldüren ve ABD doları ile finanse edilen bir devleti sorumlu tutmalıyız. Birinin diğerini dışlaması gerekmez. Şu anda Filistin'de olan bir utançtır, bir suçtur." ifadelerini kullandı.

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