İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2023 Cumartesi / 7 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyaca ünlü sanatçılardan İsrail destekçisi Biden'a ''Gazze'deki katliamı durdur'' çağrısı
Dünya

Dünyaca ünlü sanatçılardan İsrail destekçisi Biden'a ''Gazze'deki katliamı durdur'' çağrısı

Dünyaca ünlü sanatçı ve aktivistler, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını durdurması için çağrıda bulundu. Sanatçılar, Biden'dan, 'İsrail ve Filistin arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes çağrısı yapması' isteğinde bulundu.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü sanatçılardan İsrail destekçisi Biden'a ''Gazze'deki katliamı durdur'' çağrısı
ABONE OL

Aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Susan Sarandon, Mahershala Ali ve Riz Ahmed gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 55 sanatçı ve aktivist, gönderdikleri mektupla Biden'dan İsrail ve Filistin arasında ateşkes çağrısı yapmasını istedi.

Artists4ceasefire adlı internet sitesinde de paylaşılan mektupta, "ABD Başkanı olarak sizden, bir can daha kaybedilmeden Gazze ve İsrail'de gerilimin derhal düşürülmesi ve ateşkes çağrısı yapmanızı rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana, 5 binden fazla kişinin öldüğüne ve bu sayının felaket olduğuna işaret edilirken, inancı ve etnik kökeni ne olursa olsun insan yaşamının kutsal olduğu, Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesinin kınandığı kaydedildi.

ABD'nin acılara son vermede hayati bir diplomatik rol oynayabileceği vurgulanan mektupta, Biden ve dünya liderleri, "Gazze'deki bombalamaya son verilmesi, rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılması ve insani yardımın ulaştırılması" çağrısı yapmaya davet edildi.

Mektupta, "Günlerce süren hava saldırıları ve tüm tedarik yollarının kesilmesinin ardından Gazze'deki çocuklar ve ailelerin gıda, su, elektrik, ilaç ve hastanelere güvenli erişimlerinin tükenmek üzere olduğuna" dikkati çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.