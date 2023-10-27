Dünyaca ünlü şarkıcının sözleri yeniden gündem oldu: İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" Operasyonu'nu başlatmasının ardından, İsrail resmen 'savaş' ilan etti ve Gazze Şeridi'ni abluka altına aldı.

Bölgeye adeta ölüm yağdıran İsrail'in saldırılarında binlerce masum sivil hayatını kaybetti.

"İSRAİL'LE SON NEFESİME KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters yaptığı açıklamada, İsrail zulmüne tepki gösterdi. Waters, "İsrail beni de rejimine karşı tehdit olarak görüyor. İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim. 2006'da Filistin'e gidip yaşananları gördükten sonra benim için her şey değişti" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Eğer bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davrandıklarını hayal edin. Onları gördüm. Bu vicdansızlık. Onlara karşı tavırları. Onları orta yerde öldürüyorlar. Onları her zaman vuruyorlar. Ben de bunu ortaya çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim" dedi.