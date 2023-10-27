İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2159
  • EURO
    29,8331
  • ALTIN
    1819.07
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyaca ünlü şarkıcının sözleri yeniden gündem oldu: İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim
Dünya

Dünyaca ünlü şarkıcının sözleri yeniden gündem oldu: İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Roger Waters'ın İsrail zulmüne tepki gösterdiği açıklamaları yeniden gündem oldu. Ünlü şarkıcı Waters, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 'İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim. 2006'da Filistin'e gidip yaşananları gördükten sonra benim için her şey değişti' demişti.

27 Ekim 2023 Cuma 07:34 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü şarkıcının sözleri yeniden gündem oldu: İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim
ABONE OL

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" Operasyonu'nu başlatmasının ardından, İsrail resmen 'savaş' ilan etti ve Gazze Şeridi'ni abluka altına aldı.

Bölgeye adeta ölüm yağdıran İsrail'in saldırılarında binlerce masum sivil hayatını kaybetti.

"İSRAİL'LE SON NEFESİME KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters yaptığı açıklamada, İsrail zulmüne tepki gösterdi. Waters, "İsrail beni de rejimine karşı tehdit olarak görüyor. İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim. 2006'da Filistin'e gidip yaşananları gördükten sonra benim için her şey değişti" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Eğer bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davrandıklarını hayal edin. Onları gördüm. Bu vicdansızlık. Onlara karşı tavırları. Onları orta yerde öldürüyorlar. Onları her zaman vuruyorlar. Ben de bunu ortaya çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.