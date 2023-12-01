Dünyaca ünlü The Weeknd'dan Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Tesfaye'nin Gazze'ye yönelik 2,5 milyon dolarlık yardımının yaklaşık 4 milyon gıda paketine tekabül ettiği, bu yardımın 173 bin Filistinliye iki haftalık gıda tedariki sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Tesfaye'nin yardımının "açlığın eşiğinde olan 1 milyon Gazzeli"ye yardım ulaştırma çabalarına önemli destek sağlayacağı ifade edildi.

WFP'nin şimdiye kadar yaklaşık 764 bin Filistinliye gıda yardımı sağladığı belirtilen açıklamada, özellikle çatışmaya "insani ara" verildiğinde yardımların artırıldığı bildirildi.

"İNSANİ FACİA TAHMİN EDİLENİN ÇOK ÖTESİNDE"

Açıklamada ifadelerine yer verilen WFP Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corinne Fleischer, "Gazze'deki insani facia tahmin edilenin çok ötesinde. WFP yoğun çaba sarf ediyor ancak Gazze'deki açlıkla mücadele edebilmek için yardımların çok ciddi şekilde artması gerekiyor." mesajını verdi.

Sanatçı Abel Tesfaye, 2021 Ekim'de WFP'nin İyi Niyet Elçilerinden biri olarak atanmıştı.

Diğer taraftan, Tunuslu oyuncu Hind Sabri, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan insanlara karşı "açlığın bir savaş silahı" olarak kullanılmasını protesto etmek için WFP İyi Niyet Elçiliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Sabri, "Arkadaşlarımızla beraber, geçmişte başarılı bir şekilde çalıştığımız gibi Gazzeli çocuklar için de acil yardım çağrısı yapılmasını istedik. Gazze Şeridi'ndeki insani ateşkes sağlanması ve açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını önlemek için Dünya Gıda Programının gücünden faydalanılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.