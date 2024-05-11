İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2024 Cumartesi / 4 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyaca ünlü Time dergisinden Filistin kapağı
Dünya

Dünyaca ünlü Time dergisinden Filistin kapağı

Dünyaca ünlü Time dergisi, üniversitelerde başlayan İsrail karşıtı eylemlerden bir kareyi kapağına taşıdı. Fotoğrafta yüzünü Filistin kefiyesiyle kapatan bir genç, aynı zamanda zafer işareti yapıyor.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:57 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü Time dergisinden Filistin kapağı
ABONE OL

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 943'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 943'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 572'ye yükseldiği kaydedildi.

Kadın ve çocuk demeden binlerce masumu öldüren İşgalci İsrail devletine, ABD başta olmak üzere dünyadan yoğun protesto ve tepki gelmeye devam ediyor.

TİME'DAN FİLİSTİN KAPAĞI

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan gösteriler sürerken dünyaca ünlü Time dergisi, dikkat çeken bir kapakla okuyucularının karşısına çıktı.

Kapakta, ABD'de üniversite öğrencilerinin başlattığı İsrail karşıtı protestolardan bir kareye yer verildi. Karede genç bir kız öğrencinin, Filistin kefiyesiyle (geleneksel örtü) yüzünü kapattığı görüldü.

Time'ın Filistin protestolarından bir kareye yer verilen kapakta "kampüs isyanı, Amerikan üniversitelerinden sahneler" başlığı yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.