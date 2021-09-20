İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2021 Pazartesi / 13 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6788
  • EURO
    10,1644
  • ALTIN
    490.235
  • BIST100
    1400.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyada dengeler değişti! AUKUS, Avrupa'yı Rusya'ya itebilir
Dünya

Dünyada dengeler değişti! AUKUS, Avrupa'yı Rusya'ya itebilir

Amerikalı siyaset bilimci Ordukhanyan, AUKUS'un Avrupa'yı Rusya'ya doğru iteceğini ileri sürdü.

star.com.tr20 Eylül 2021 Pazartesi 11:44 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:46
ABONE OL

Amerikalı siyaset bilimci Rafael Ordukhanyan, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın AUKUS adı altında oluşturdukları güvenlik iş birliğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ukrayna basınına röportaj veren Ordukhanyan, AUKUS'un Avrupa'yı Rusya'ya doğru iteceğini ileri sürdü.

Ordukhanyan, "Anglosakson dünyası artık Avrupa'dan uzaklaştı. Almanya, Fransa, İtalya ve diğer ülkeler Amerika'ya güvenilemeyeceğini artık anladı" dedi.

Ordukhanyan, Moskova'nın uygun bir politikayla AB'ye Rusya ile Avrupa'nın ortak bir geleceğinin olduğunu göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"AUKUS" İTTİFAKI

ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurdu.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.