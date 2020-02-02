AA 02.02.2020 11:16 - Güncelleme: 02.02.2020 11:16

Çin genelinde 304 kişinin ölümüne neden olan ve 14 bin 380 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

- VİRÜS, ÇİN DE DAHİL 25'TEN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEDE GÖRÜLDÜ



Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler makamları ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Finlandiya, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de sıçradı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki ilk ölüm Filipinler'de görüldü. Yetkililer, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Hong Kong Özel İdari Bölgesi 14, Makao Özel İdari Bölgesi 7, Tayvan 10, Japonya 20, Tayland 19, Singapur 16, Güney Kore 15, Avustralya 9, Malezya 8, Almanya 8, ABD 8, Fransa 6, Vietnam 6, BAE 4, Kanada 4, İtalya 2, Rusya 2, İngiltere 2, Hindistan 2, Nepal 1, Kamboçya 1, Sri Lanka 1, Filipinler 1, Finlandiya 1, İsveç 1 ve İspanya 1."

- ÇOK SAYIDA HAVA YOLU ŞİRKETİ, ÇİN'E UÇAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI



Aralık 2019'da ortaya çıkan virüsün yılbaşında Çin'den gelenler aracılığıyla yayılmasıyla Asya-Pasifik bölgesinde, Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

Uçak seferlerini iptal eden hava yolu şirketlerine Kanada Hava Yolları Air Canada, Amerikan hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines da katılırken; Rusya'nın Ural Hava Yolları da salgın nedeniyle Çin'in dört kentine uçuşlarını durdurduğunu belirtti.

Türk Hava Yolları (THY) da Çin'de Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Şian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

- DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESİ VUHAN'DAKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR



ABD, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Singapur, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Malezya, Endonezya, yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'daki vatandaşlarını özel uçak seferleriyle tahliye ederken, kentteki 32'si Türk 42 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağıyla dün akşam Türkiye'ye getirildi.

İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesi de salgın nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçerken, Vuhan kentinden tahliye edilen Avrupalılar önceki gün iki ayrı uçakla Fransa ve İngiltere'ye geldi. Çin'den tahliye edilen Alman vatandaşlarını taşıyan uçak dün Almanya’ya ulaştı.

Ürdün de Royal Jordan Havayollarına ait bir uçağın, salgının ortaya çıktığı Vuhan'a giderek, çoğunluğu Ürdünlü olmak üzere Filistin, Lübnan, Tunus, Bahreyn ve Ummanlı 71 öğrenciyi Amman'a getirdiğini bildirdi.

Aralarında ABD, Japonya, Endonezya, Hindistan, Kazakistan, İngiltere, Finlandiya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Türkiye’nin olduğu birçok ülke salgın nedeniyle vatandaşlarına Çin'e seyahat uyarısı yaparken, pek çok ülke vatandaşlarına Hubey eyaletine seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Diğer yandan, ABD, Filipinler, El Salvador, Avustralya ve Singapur, virüs salgını nedeniyle son günlerde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getirerek, Çin'den gelen yabancı uyruklu vatandaşların, ülkeye girişine geçici olarak izin verilmeyeceğini belirtti.

- ÇİN'E KOMŞU BAZI ÜLKELER SINIRLARINI KAPATIYOR



Çin ile kara sınırı olan ülkelerden Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı.

Moğolistan, Çin ile sınır kapısını kapattığını duyurdu.

Kazakistan, Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesi'nin kendi sınırındaki kısmının faaliyetini durdurma kararı aldı. Ülkede, Çinli transit yolcular için uygulanan 72 saatlik vizesiz giriş süreci durduruldu.

Kırgızistan, salgına karşı tedbir amaçlı, Çin ile kara sınır kapısını kapattı ve uçak seferlerini durdurdu.

Pakistan, salgın tehlikesi nedeniyle iki ülke arasındaki tek sınır kapısının açılışını nisana erteledi.

Öte yandan, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ana kara ile hızlı tren ve vapur seferlerini askıya alırken, Tayvan da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den iş gezisi ve birkaç istisnai durum haricinde adaya girişleri durdurdu.

- DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, "ULUSLARARASI ACİL DURUM" İLAN ETTİ



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 30 Ocak'ta, yaptığı toplantıdan sonra Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

DSÖ, önceki gün, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeyle sınırların kapatılmasının insanları yasa dışı yollardan Çin'e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulundu.

- YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI



Virüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının, Vuhan'da kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.