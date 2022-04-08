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Dünya

Dünyada hüküm süren 3 sistemi açıkladı! ''Biz daha adiliz''

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, 1994 soykırımında ülkesindeki soykırımı durdurmayanlara eleştiride bulunarak ikiyüzlülüğün, dünyaya hükmeden 3 sistemden biri olduğunu söyledi. Kagame, 'Dünyada hüküm süren 3 sistem var. Biri demokrasi olarak anılıyor, diğer ise otokrasi. Bunların arasında bir sistem daha var; en güçlüsü, çok sessiz ve etkili, o da ikiyüzlülük.' diye konuştu.

AA8 Nisan 2022 Cuma 11:26 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 11:26
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The New Times'ın haberine göre, Kagame, soykırımı anma programında yaptığı konuşmada, adalet ve demokrasiden bahseden ülkelerin soykırımları sadece izlediğini belirtti.

Kagame, "Dünyada hüküm süren 3 sistem var. Biri demokrasi olarak anılıyor, diğer ise otokrasi. Bunların arasında bir sistem daha var; en güçlüsü, çok sessiz ve etkili, o da ikiyüzlülük." diye konuştu.

Soykırımın Ruanda halkını daha güçlü ve daha iyi insanlar haline getirdiğini belirten Kagame, ülkesinin küçük olmasına rağmen büyük ülkelerden daha adil olduğunu vurguladı.

- 100 GÜN SÜREN SOYKIRIM

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda, 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.

Tarihin en büyük soykırımlarından biri kabul edilen soykırım nedeniyle her yıl Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 7 Nisan'da Ruanda Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü düzenleniyor.

  • Ruanda
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  • Hutular

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