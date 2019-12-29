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Dünya

‘Dünyada istediğimiz yeri vurabiliriz’ 

Rusya sesten hızlı nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni hipersonik füzelerini ilk kez konuşlandırdığını duyurdu.

29.12.2019  02:40 - Güncelleme: 29.12.2019  02:41

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun konuşlandırmayla ilgili Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirdiği açıklandı. Ancak füzelerin nereye konuşlandırıldığı belirtilmedi. Putin, geliştirilen yeni tip silahın çağın ötesinde olduğunu belirterek, bu gelişmenin Sovyetler Birliği’nin 1957 yılında uzaya ilk uyduyu göndermesine eş olduğunu kaydetti. Rusya’nın yeni nesil nükleer silahlarının dünya üzerinde neredeyse her noktayı vurabileceğini söyleyen Putin, ABD menşeli herhangi bir füze kalkanının da buna engel olamayacağını ifade etti. Avangard isimli sistemde yer alan süzülüş aracı, üzerine oturtulduğu kıtalararası balistik füzenin hızını ses hızının 27 katına kadar çıkartabiliyor. 

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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