Dünyada kömür santralleri rafa kaldırılıyor

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Energy Monitor, Küresel Kömür Santrali Takipçisi veri tabanını baz alarak Ekim 2023 itibarıyla dünyadaki yeni kömür santrali inşaatlarına ilişkin analizini yayımladı.

Buna göre, küresel kömür kapasitesindeki büyümenin bir göstergesi olan yeni kömür santrali inşaatları Çin dışındaki bölgelerde üst üste iki yıldır düşüş gösteriyor.

Ekim 2023 itibarıyla Çin dışında yeni kömür santrali inşaatı kapasitesinin 2 gigavatla, Global Energy Monitor'ün yıllık verileri toplamaya başladığı 2015'ten beri kayıtlara geçen en düşük seviyede olduğu tahmin ediliyor.

Çin'de ise bu yılki yeni kömür santrali inşaatı kapasitesi 37,4 gigavat seviyesinde bulunuyor. Çin'de 2015 itibarıyla başlayan kömür santrali kapasitesinin ise 353,3 gigavat olduğu hesaplanıyor.

Öte yandan, dünyada Çin dışında açıklanan veya ön izin süreci aşamasında olan 110 gigavatlık 131 kömür santrali projesi bulunuyor ve bu projelerin yüzde 83'ü Hindistan, Bangladeş ve Endonezya'da yer alıyor.

KÖMÜR SANTRALLERİ RAFA KALDIRILIYOR



Verilere göre, bu yılın 9 aylık döneminde, dünyada 18,3 gigavat ilave kömür santrali kapasitesine ilişkin planlar rafa kaldırıldı.

Bu dönemde değerlendirme aşamasında olan 39 gigavatlık ilave kapasite de iptal edildi. Bu rakam 2022'de iptal edilen 32 gigavatlık kapasiteye göre yüzde 21,8 artış gösterdi.

Küresel Kömür Santrali Takipçisi Proje Yöneticisi Flora Champenois, analize ilişkin değerlendirmesinde, yeni kömür santrali inşaatlarının dibe vurduğunu ve değerlendirme aşamasında olan projelerin iptal edilmeye başlandığını belirtti.



Champenois, "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'ndaki (COP28) zorlu müzakereler öncesinde bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümetler, kamu hizmetleri ve bankalar, yeni kömür projelerinin durdurulmasıyla başlayarak, kömürden temiz enerjiye geçişin hızlandırılmasında rol oynamalı." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanlığını yürüttüğü COP28, 30 Kasım-12 Aralık tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek.