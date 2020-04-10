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Dünya

Dünyada koronavirüs bulaşan sayısı 1 milyon 600 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1 milyon 600 bini aştı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 09:21 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 09:26
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