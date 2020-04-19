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Dünya

Dünyada Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 600 bini aştı

Dünyada Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 600 bini aştı.

AA19 Nisan 2020 Pazar 09:05 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 09:21
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 600 bin 6 kişi iyileşti.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 62 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (88 bin), İspanya (74 bin 797), ABD (68 bin 285), İran (55 bin 987), İtalya (44 bin 927) ve Fransa (35 bin 983) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 332 bin 456'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 160 bin 784 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 571 bin 666 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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