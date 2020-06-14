Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 873 bini geçti

AA 14 Haziran 2020 Pazar 10:26 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 10:26

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 432 bin 477 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 43 bin 393 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 397 bin 328 aktif vaka bulunuyor.

Dünya genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 7 milyon 873 bin 198'e ulaştı.

- EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE



ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 142 bin 224 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 117 bin 527 kişi yaşamını yitirdi.

- VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER



ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (850 bin 796), Rusya (520 bin 129), Hindistan (321 bin 626), İngiltere (294 bin 375), İspanya (290 bin 685), İtalya (236 bin 651), Peru (225 bin 132), Almanya (187 bin 423), İran (184 bin 955), Türkiye (176 bin 677), Şili (167 bin 355), Fransa (156 bin 813), Meksika (142 bin 690), Pakistan (139 bin 230), Suudi Arabistan (123 bin 308), Kanada (98 bin 410), Bangladeş (84 bin 379), Çin (83 bin 132), Katar (78 bin 416), Güney Afrika (65 bin 736), Belçika (59 bin 918), Belarus (53 bin 241) ve İsveç (50 bin 931)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 42 bin 791, İngiltere 41 bin 662, İtalya 34 bin 301, Fransa 29 bin 398, İspanya 27 bin 136, Meksika 16 bin 872, Belçika 9 bin 605, Hindistan 9 bin 199, Almanya 8 bin 867, İran 8 bin 730, Kanada 8 bin 107, Rusya 6 bin 829, Peru 6 bin 498, İsveç 4 bin 874, Türkiye 4 bin 792, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 101, Pakistan 2 bin 632, Güney Afrika 1423, Bangladeş 1139, Suudi Arabistan 932, Belarus 303 ve Katar 70."

