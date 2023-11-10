Dünyadaki öfke patlaması ABD'yi korkuttu: İsrail'in saldırıları Filistin'e sempati kazandırıyor

New York Times'ın haberinde, birçok ABD'li yetkilinin, "Gazze'deki sivil kayıpların hem Arap coğrafyası hem de tüm dünyada öfkeye yol açtığını, İsrail ordusunun da bu nedenle Gazze'deki operasyonlarını tamamlama zamanının daraldığını" söylediğini aktardı.

Haberde, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "(ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminden birçok yetkili, İsrail'in askeri kampanyası ne kadar uzun sürerse, bunun daha geniş bir savaşı tetikleme olasılığının o kadar artacağını belirtti. Ayrıca bazı yetkililer, İsrail'in Hamas'a güçlü tepkisinin tüm dünyada Filistin meselesi konusunda sempati kazandırdığını kaydetti." ifadeleri kullanıldı.

"İsrail'de zaman ve mekan İsrail'in aleyhine işliyor." değerlendirmesi yapılan haberde, İsrail'in Hamas üyelerine karşı operasyonlarında birçok sivilin yaşamını yitirdiği vurgulandı.



- "BİDEN YÖNETİMİ İLE İSRAİL ARASINDAKİ AYRIŞMAYA YÖNELİK NADİR BİR BAKIŞ AÇISI"



Haberde, ABD Genelkurmay Başkanı Charles CQ Brown'ın, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de ölen her bir sivilin Hamas'a gelecekte üye kazandırabileceğini söylediğine işaret edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail ordusunun operasyonlarında "kesinlikle yanlış bir şeyler olduğu" açıklaması hatırlatılarak, "Brown'un sözleri, sivil kayıplar artarken bile İsrail'e desteğini açıklayan Biden yönetimi ile İsrail arasındaki ayrışmaya yönelik nadir bir bakış açısı sundu." yorumu yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu için aldığı hızlı kararın, bölgede sivil ölümleri önlemek için gerekli önlemlerin alınmasına zaman bırakmadığına işaret edildi.

Haberde, "Birçok ülke ateşkes çağrısı yaparken bombardımanlar ne kadar uzun sürerse, İsrail ve müttefiki ABD o kadar izole olur." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın elindeki tüm rehineler serbest kalana kadar ateşkese yanaşmadığı belirtilen haberde, "Ancak o da artık İsrail'in hedeflerine ulaşmak için sınırsız vakti olmadığını anlamış gibi duruyor." ifadesi kullanıldı.



- ŞİFA HASTANESİ ÖRNEK VERİLDİ



İsrail ordusunun, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın, Şifa Hastanesinin altına sığındığı iddialarına ilişkin de bir ABD'li istihbarat yetkilisinin, Sinvar'ın nerede olduğunun bilinmediğini söylediği aktarıldı.

Haberde, ABD'li yetkililerin, Şifa Hastanesinin bombalanması durumunda yüzlerce hatta binlerce sivilin ve çocuğun ölebileceği konusunda uyarı yaptığı belirtildi.

- ABD'Lİ ASKERİ YETKİLİLER, İSRAİL'İN SİVİLLERİN GÜVENLİĞİNE ÖNCELİK VERİP VERMEDİĞİNİ SORGULUYOR



Haberde, ABD'nin İsrailli muhataplarına sık sık operasyonlarını "hedef gözeterek" gerçekleştirmesi ve sivil ölümleri azaltması çağrısı yaptığı, bazı ABD'li askeri yetkililerin, İsrail'in sivillerin güvenliğine öncelik verip vermediğini sorguladığı kaydedildi.

