Dünyadan Filistin'e destek mesajları

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in, onlarca Filistinlinin hayatına mal olan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "zalimane" saldırılarını büyük bir endişeyle takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Cezayir, en temel insani ilkeleri ve uluslararası meşruiyeti ihlal eden bu politika ve uygulamaları şiddetle kınıyor." denildi.

"Siyonist işgalin baskı ve zulüm politikasında" ısrarcı olduğu vurgulanan açıklamada, "Cezayir, Filistin halkını Siyonist işgalin baskı ve zulmünden korumak için uluslararası toplumun ilgili uluslararası kurumlar aracılığıyla derhal müdahale etmesi yönündeki talebini yineliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Siyonist işgalin" Arap-İsrail çatışmasının özünü oluşturduğuna dikkati çekilerek, bu çatışmadan kaynaklanan talihsizliklere ve trajedilere son vermenin yolunun Filistin halkının meşru ulusal haklarının iade edilmesine ve 1967 sınırları üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurmak üzere Filistin halkının özgürlüğe kavuşmasını sağlamaktan geçtiğine vurgu yapıldı.

-IRAK

Irak hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı ve Irak'ın her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu bildirdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avadi, Irak hükümetinin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu ve davasına destek verdiğini ifade ederek, zulüm ve haksızlığın hiçbir zaman sonuç getirmeyeceğini vurguladı.

Iraklı Sözcü, Filistinli gruplarca İsrail'e düzenlenen saldırıya dair "Filistinlilerin bu sabah başlattıkları operasyonlar yıllardır uğradıkları haksızlığın bir sonucudur." dedi.

Dünya kamuoyunu Filistin halkına yapılan haksızlığı durdurmaya ve Filistinlilerin haklarının geri alınması için müdahaleye davet eden Avadi, Filistin topraklarındaki gerilimin tırmandırılması ve devam etmesinin bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Avadi, ayrıca Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı.

-PAKİSTAN

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Filistin meselesinin acilen ele alınması gerektiğini ve Orta Doğu'da tırmanan şiddet olaylarından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Başbakan Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İslamabad'ın taraflara itidal ve sivillerin korunması çağrısında bulunduğunu vurguladı.

Kakar, Filistin meselesinin acilen ele alınması gerektiğine ve Orta Doğu'da tırmanan şiddet olaylarından büyük üzüntü duyduğuna dikkati çekerek, "Orta Doğu'da kalıcı barış, 1967 öncesi sınırlar üzerine kurulu, merkezinde Kudüs'ün yer aldığı, yaşayabilir, bitişik, egemen bir Filistin devleti ile iki devletli bir çözümde yatıyor." ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞELİYİZ



Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da gelişen durumun ve İsrail ile Filistinliler arasında başlayan çatışmaların yakından takip edildiği, tırmanan gerilimin can kaybına yol açmasından endişe duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, İslamabad'ın, Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarı olarak Filistin sorununa uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararları doğrultusunda adil, kapsamlı ve kalıcı iki devletli çözümü sürekli savunduğu vurgulandı.

1967 öncesi sınırlar temelinde başkenti Kudüs olan yaşanabilir, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, çatışmaların durdurulması, sivillerin korunması ve Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla bir araya gelinmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

ESKİ BAŞBAKAN ŞERİF'TEN İSRAİL'E TEPKİ



Eski Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail'in yasa dışı işgalinin, Filistin topraklarındaki yerleşimlerin genişletilmesinin ve masum Filistinlilere yönelik baskının sona erdirilmesinin bölgede barış, adalet ve refah için kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.

Şerif, bugün yaşananların kendisini şaşırtmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme ve devlet kurma gibi meşru haklarını inkara devam ederse başka ne beklenebilir ki? Günlük provokasyonlar, işgal güçleri ve yerleşimcilerin saldırıları, Mescid-i Aksa ile Hıristiyanlık ve İslam'ın diğer kutsal mekanlarına yönelik baskınlardan sonra başka ne beklenebilir?"

-KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ



Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İsrail'in Filistin halkına ve kutsal mekanlara yönelik devam eden saldırılarından doğan sonuçların sorumluluğunun tamamen Tel Aviv yönetimine ait olduğunu belirtti.

KİK'in sitesinden yayınlanan yazılı açıklamaya göre, KİK Genel Sekreter Budeyvi, Gazze ve sınır bölgesindeki çatışmalarda, masum sivillerin korunması için İsrail güçleri ve Filistinliler arasındaki gerilimin bir an evvel düşürülmesi çağrısı yaptı.

Açıklamasında "Saldırıların sonuçlarından İsrail sorumludur" ifadelerini kullanan Budeyvi, İsrail'in Filistin halkına ve kutsal mekanlara yönelik devam eden saldırılarından doğan sonuçların sorumluluğunun tamamen Tel Aviv yönetimine ait olduğunu kaydetti.

Budeyvi, İsrail'in devam eden saldırılarının uluslararası sözleşme ve yasaların açık bir ihlali olduğunu belirterek, saldırıların Filistin sorununun çözümüne yönelik barış süreci çabalarına engel olduğuna işaret etti.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, uluslararası topluma, işgal altındaki Filistin topraklarında arzu edilen barış ve istikrarın sağlanması için Filistin halkına, 1967 topraklarında başkenti Kudüs olmak üzere, kendi devletlerini kurma yönünde meşru haklar kazandırma çabalarını hızla yeniden canlandırmaya destek verme çağrısında bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

- KATAR



Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Filistin halkı ile devam eden şiddet olaylarında tek sorumlu İsrail" ifadeleri kullanıldı. İki tarafa da sükunet çağrısı yapan Katar, uluslararası topluma, İsrail'in bu durumu kullanarak Gazze'deki Filistin halkına karşı orantısız müdahale başlatmasını engelleme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise durumu yakından takip ettiklerini duyurarak, şiddetin durması çağrısında bulundu. Sivillerin korunması için her iki tarafa çağrıda bulunan Suudi Arabistan, barışçıl bir süreç için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

- ÜRDÜN'DEN FİLİSTİNLİLERE DESTEK GÖSTERİSİ



Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi.

"Direnişi Destekleme Ulusal Forumu"nun çağrısıyla düzenlenen eylem kapsamında yüzlerce Ürdünlü, Amman'daki İsrail büyükelçiliği yakınlarında yer alan El-Kaluti Camii önünde toplandı.

Ürdünlüler, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı askeri operasyon ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini ve büyükelçiliğin kapatılmasını istedi.

İsrail'in Amman büyükelçiliğine doğru yürümek isteyen göstericiler güvenlik güçleri tarafından engellendi.

- LÜBNANLI DÜRZİ LİDER CANBOLAT'TAN HAMAS'A DESTEK

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze'den İsrail'e başlattığı saldırılara ilişkin destek açıklaması yaptı.

Canbolat, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Hamas tarafından Gazze'de alıkonulan İsrail askerlerinin yer aldığı bir fotoğrafı alıntıladı.

Dürzi lider, "Hamas ve Filistinli savaşçılara selam olsun. İsrail efsanesini her yerde, her arenada, her saatte, dün ve bugün bozguna uğratan Arap savaşçılarına selam olsun." ifadelerini kullandı.