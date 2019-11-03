Max Lukas adlı Alman doktor, 2018'de üst çenesinde şişlik ve şiddetli diş ağrısı şikayetiyle kendisine başvuran hastanın ağzından 37.2 milimetrelik bir diş çekti. Çekilen dişin röntgen filminin gösterdiğinden daha uzun olduğunun ortaya çıkması daha da şaşkınlık yarattı.

Lukas'ın Guiness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için gerekli olan belgeleri hazırlaması ise 1 yıl sürdü.

BİR ÖNCEKİ REKOR HİNDİSTAN'DA KAYDEDİLMİŞTİ