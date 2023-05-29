Dünya Başkan Erdoğan'ın zaferini kutluyor! Birçok ülkede büyük coşku

ABD'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutlama yaptı. New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde gurbetçiler, Türkiye'deki seçim sonuçlarının ardından bir araya gelerek, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle Cumhurbaşkanı'nın başarısını coşkuyla kutladı.

Çok sayıda Türk, Paterson caddelerinde araçlarıyla korna çalarak tur attı, araçlarından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri salladı. Konvoya katılan Filistinliler de kendi bayrakları ve Türk bayraklarıyla "Erdoğan" sloganı atarak seçim sonucunu kutladı.

FRANSA

Strazburg, Romorantin-Lanthenay, Montfermeil, Blois gibi farklı kentlerde konvoy oluşturan Türk vatandaşları, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elde ettiği başarıyı coşkuyla kutluyor.

Kalabalık Türk nüfusuna sahip Strazburg'da yaklaşık 1500 kişi konsolosluğun önünde bir araya gelerek kutlamalara katıldı.

Romorantin-Lanthenay kentinde yaşayan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın seçim başarısını şarkı söyleyerek ve halay çekerek kutladı. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Blois kentinde yaşayan Türkler kent merkezinde konvoy oluştururken, Montereau kentinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, devasa Türk bayrakları açtı.

HOLLANDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda elde ettiği başarı, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da coşkuyla kutlandı.

Araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini sloganlar atarak gösterdi.

İNGİLTERE

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki zaferini kutladı. Hyde Park'ta bir araya gelen onlarca kişi, Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.

İTALYA

İtalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı coşkuyla kutlandı.

Ülkenin kuzeyindeki Imperia, Como ve Modena kentleri başta olmak üzere pek çok yerdeki Türk vatandaşları araçlarıyla konvoy yaparak kutlama yaptı. Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri açan vatandaşlar, halaylarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutladı.

AVUSTURYA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını coşkulu bir şekilde kutladı.

Yabancıların yoğunlukta yaşadığı Viyana'nın 10'uncu bölgesindeki Reumannplatz Meydanı'nda toplanan Türkler, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

KANADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda elde ettiği başarı, Kanada'da coşkuyla kutlandı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Ontario'nun Toronto kentindeki Mississauga bölgesinde toplanarak seçim başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

İSLAM ALEMİNDE SEÇİM ZAFERİ COŞKUYLA KUTLANDI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla kutlama yapıldı.

Gazze'deki Mavi Marmara Anıtı önünde toplanan Filistinliler, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Han Yunus Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan Filistinliler, tatlı dağıtarak Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

Filistinli Enver Atallah, "Türk halkını bu demokrasi düğününden dolayı tebrik ediyoruz." dedi.

Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Atallah, "Türk halkı Filistin için kan akıttı ve biz de kanımızın ve kaderimizin bir olduğunu göstermek için buradayız." diye konuştu.

Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilerin araçlarıyla Türkiye, Filistin bayrakları ve Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdığı görüntüler kameralara yansıdı.

CEZAYİR

Başkent Cezayir'de, ülkenin önemli noktalarından Dünya Park yakınlarında bir araya gelen yüzlerce Türk, ellerinde Türk ve Cezayir bayrakları, AK Parti flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle konvoy düzenledi.

Vatandaşlar, başkent caddelerinde araçlarıyla korna çalarak tur attı. Onlarca araçtan oluşan konvoyun, başkentin en işlek bölgelerinden Seyyidi Yahya semtinden geçişi sırasında havai fişekler atıldı.

Başkent boyunca tur atan konvoya bazı Cezayirliler iştirak ederken, geçiş güzergahındaki Cezayirliler de sevgi gösterisinde bulundu.

KATAR

Katar'ın başkenti Doha'daki The View Hastanesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk Bayrağı yansıtıldı.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarısını kutladı.

ARNAVUTLUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekçileri Tiran'ın Rahibe Teresa Meydanı, Millet Şehitleri Bulvarı ve diğer sokaklarında toplanarak seçim başarısını kutladı. Türk ve Arnavut bayrakları taşıyan vatandaşlar, araçlarıyla da şehirde tur attı.

LÜBNAN

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki Lübnanlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki zaferini kutladı.

2. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı anısına Lübnan'a hediye edilen ve Osmanlı Devleti'nin Lübnan'daki en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Trablusşam Hamidiye Saat Kulesi'ne Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla dev bir Türk bayrağı asıldı. Saat önünde bir araya gelen Lübnanlılar, Erdoğan'ın posteri ve Türk bayrakları taşıyarak mehter marşı çaldı. Ardından motosikletli bir grup Türk bayrağı taşıyarak kent merkezinde tur attı.

PAKİSTAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da coşkuyla kutlandı. İslamabad'da yaşayan bazı Türk vatandaşları, konvoy oluşturarak şehirde tur attı.