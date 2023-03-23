Dünyanın dört bir yanında ilk teravih namazı kılındı

Rahmet iklimi Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, ilk teravih namazı için camilere akın etti.

İlk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşamaya başlayan Müslümanlar, tüm İslam alemi ve insanlık için ellerini semaya açtı.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Harem-i Şerif'e çıkan dar sokakları, caddeleri ve çarşıları ramazan için rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi.

Mescid-i Aksa'da dün yapılan hilal gözleminin ardından perşembe gününün ramazanın ilk günü olacağının açıklanması üzerine her yaştan binlerce Müslüman ilk teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya geldi.





KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.



İNGİLTERE

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Müslümanlar Ramazan ayının ilk teravih namazını Doğu Londra Camisinde kıldı.

MISIR

Mısır'daki Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Kahire'deki Amr bin Âs Camii'nde kıldı.

İSPANYA

İspanya'daki Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını Granada kentindeki Merkez Camii'nde kıldı.

YUNANİSTAN

Yunanistan'daki Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Atina'da kıldı.

UKRAYNA

Ukrayna'daki Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Kiev'deki Ar-Rahma Camii'nde kıldı.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti. Ülke genelindeki 2 binden fazla camide ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Başkent Taşkent'te müminler, başta Hazret İmam, Minar, Mirza Yusuf, Hoca Alambardar, Kamalan ve İslam Ata camileri olmak üzere kent genelindeki 120'den fazla camide teravih için saf tuttu.



LİBYA

Libya'daki Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Trablus'taki Al Dâvah Camii'nde kıldı.

LÜBNAN



Libya'daki Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Trablus'taki Al Dâvah Camii'nde kıldı.

RUSYA

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Ramazanın başlaması nedeniyle, Moskova'da yaşayan Müslümanlar Merkez Camisi'ne akın etti.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazını kılarak ramazan ayını karşıladı. Başkent Tiran'daki Müslümanlar da ilk teravih nedeniyle Ethem Bey Camisi'ne geldi. Müslümanlar, Tiran'daki camilerin yanı sıra ülke genelindeki camileri de doldurdu.

SUDAN

Sudan'da ramazan ayının ilk teravih namazı, başkent Hartum'daki el-Nur Camisi'nde kılındı.