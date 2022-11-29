Dünyanın en büyüğü patladı! 1984'ten sonra bir ilk: Lav ve kül püskürtüyor

ABD Jeoloji Araştırması'na göre Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı, dünyadaki en büyük aktif yanardağ, 1984'ten bu yana ilk kez patlamaya başladı.



LAV VE KÜL PÜSKÜRTÜYOR

USGS'nin volkanik aktivite servisine göre, yanardağ Pazar günü yerel saatle yaklaşık 23:30'dan beri lav ve kül püskürtüyor.

Büyük Ada'daki insanlar onlarca yıldır bu andan korkmuştu. Mauna Loa, kayıtlardaki en uzun sessiz döneminden sonra bir patlama için gecikmişti. Yetkililer geçen ay volkanın zirvesinin bir bölümünü kapattı çünkü bölge küçük depremlerle sarsılmıştı, bu da her an bir patlama olabileceğinin bir işareti. Adaların volkanlardan oluştuğu Hawaii'de patlamalar hayatın bir gerçeği.

LAV HIZLA YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Volkanologlar, Mauna Loa'nın patlamasının ne kadar süreceğini veya lavın nereye gidebileceğini tahmin etmediler. USGS, volkanın geçmiş patlamalarının erken aşamalarda dinamik olduğunu ve lavın hızla yön değiştirdiğini söyledi.

Lav başlangıçta zirveden püskürüyordu, ancak USGS Pazartesi sabahı lavın şimdi zirvenin kuzeydoğusundaki çatlaklardan çıktığını söyledi. USGS, lav akıntılarının yakınlardaki toplulukları tehdit etmediğini, ancak yerel halkın bunun değişmesi için hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Yetkililer önlem olarak adada barınaklar açtı .

HAFTALAR VEYA AYLAR ALABİLİR

Devlet yetkilileri , patlamanın lavın soğuması için zamana sahip olacağı ve bu nedenle daha yavaş hareket edeceği daha düz bir alana taşındığını söyledi. Lavın potansiyel olarak denize ulaşması, daha dik yamaçlardaki saatlere kıyasla haftalar veya aylar alabilir.

Pazartesi öğleden sonra itibariyle, son patlamanın neden olduğu yaralanma, ölüm veya hasara ilişkin herhangi bir rapor bulunmamakta. Yetkililer Pazartesi günü herhangi bir tahliye emri vermediklerini söylediler.

Hawaii Valisi David Ige , lav akıntılarının yanardağın aşağısındaki yerleşim alanlarını tehdit etmediğini söyledi ve eyaleti ziyaret edenleri planlarını değiştirmemeye çağırdı.

Mauna Loa'nın 1984'teki son patlaması yaklaşık üç hafta sürdü. Bu patlama nedeniyle kimse ölmedi, ancak geçmiştekiler ölümcül oldu. Hawaii'deki diğer volkanlar son yıllarda patladı .

Star Gazetesi