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Dünya

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 hurdaya döndü

Rus bombardımanları nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi.

AA3 Nisan 2022 Pazar 20:42 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 21:04
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Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Gostomel şehrindeki Antonov uçak tesisinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" kendi hangarında bulunuyor.

AA'nın görüntülediği Antonov uçak tesisinde yaşanan ağır çatışmalar sırasında yanmış çok sayda tank ve diğer zırhlı aracın enkazı AN-225'in kanatları altında kalmış durumda.

- Tesiste temizlik çalışmaları sürüyor

Çok sayda patlamamış mermi, el bombası ve mayınların da bulunduğu tesiste temizlik çalışmalarını sürüyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi, AA muhabirine, burada Ukrayna genelindeki en sıcak çatışmaların yaşandığını belirtti.

Yetkili, Rusya'nın amacının, tesisi ele geçirerek buraya kendi uçaklarını getirebilmek ve başkent Kiev'e havadan daha yoğun saldırı düzenlemek olduğunu söyledi.

Ukrayna ordusu, iki gün önce Antonov tesislerinde kontrolü yeniden sağlamıştı.

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