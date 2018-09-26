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Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik 'Vorombe titan'

İngiltere'de bilim adamları 'dünyanın en büyük kuşu'nun üç metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında nesli tükenmiş bir kuş türü olduğunu keşfetti.

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"Science Daily" internet sitesindeki habere göre, Londra Zooloji Enstitüsü araştırmacıları yıllar süren çalışmaların sonucunda dünyanın en büyük kuşunun "Vorombe titan" (Malgaşça ve Yunancada 'büyük kuş' anlamına gelen) ismini verdikleri 3 metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında olan nesli tükenmiş bir canlı olduğunu saptadı.

Şimdiye kadar Madagaskar'da yaşamış 400 kilogram ağırlığında "fil kuşları"nın en büyük kuş olduğu sanılırken yeni yürütülen araştırma sonucunda en büyük kuşun gene Madagaskar'da yaşamış ve nesli tükenmiş 800 kilogramlık bir kuş türü olduğu belirlendi.

Londra Zooloji Enstitüsü'nden araştırmanın baş yazarı James Hansford, Vorombe titan'ın Madagaskar'da bin 200 yıl öncesine kadar yaşadığını ifade ederek, bu büyük kuşun diğer kuşlar gibi bitki, meyve, tohum ve yaprakla beslendiğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

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