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Dünyanın en büyük nükleer buzkıranı suya indi 

Rusya, Kuzey Buz Denizi’ndeki buzların erimesiyle ortaya çıkan ticari fırsatları değerlendirmek için hiç vakit kaybetmedi. Moskova yönetimi, dünyanın en büyük nükleer buzkıran gemisini suya indirdi.

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St. Petersburg’daki bir tersaneden suya indirilen Ural isimli gemi, yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük ve en güçlü 3 buzkıranından biri olacak. Ural gemisi inşası sona erdiğinde 2022’de devlet bünyesindeki nükleer enerji şirketi Rosatom’a devredilecek. Rusya, Kuzey Deniz Yolu (NSR) olarak adlandırdığı rotayla daha fazla gemi taşımacılığına hazırlanıyor. Rusya’nın bu hamlesi, Kanada, ABD, Norveç ve Çin’le kuzeyde hakimiyet yarışı içinde olan Moskova’nın elini güçlendiriyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne göre, Kuzey Kutbu’nda 412 milyar varile denk gelen devasa petrol ve doğal gaz rezervleri bulunuyor. Bu rakam dünyadaki keşfedilmemiş petrol ve doğal gazın yaklaşık yüzde 22’sine tekabül ediyor. 
 

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