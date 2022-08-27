Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) Rivers Eyaleti Sözcüsü Samuel Fadeyi, ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers eyaletinde son bir ayda operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Fadeyi, operasyonlarda 50 yasa dışı petrol rafinerisinin imha edildiğini, 119 bin 900 litreden fazla çalıntı petrolün ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 200'den fazla kişinin gözaltına alığını ifade eden Fadeyi, "Ülkede petrol hırsızlığı, yasa dışı yakıt kullanımını artıyor. Biz de bu tehditleri ortadan kaldırmak için çözümler aramaya devam ediyoruz." dedi.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

- NİJERYA, DÜNYADA EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 8'İNCİ ÜLKE

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.