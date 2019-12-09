13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8058
  • 6,4252
  • 273.223
  • 108519
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dünyanın en genç başbakanı Fin Bakan Sanna Marin olacak

Finlandiya'da yeni hükümetin cumhurbaşkanının onayını almasının ardından 34 yaşındaki mevcut Ulaştırma Bakanı Sanna Marin dünyanın en genç başbakanı olacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hükümet ortaklarının desteğini kaybetmesi nedeniyle Başbakan Antti Rinne'nin istifa etmesinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SDP) Marin'i yeni kurulacak hükümetin başbakanı olarak önerdi.

Yeni hükümetin yarın kurulup cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından 34 yaşında Marin, dünyanın en genç başbakanı unvanını elinde bulunduran 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk'u geride bırakacak.

Bu arada, başbakanlık görevinden istifa eden Rinne'nin, meclis başkan yardımcılığına getirilmesi bekleniyor. Rinne, gelecek yıl yapılacak kongreye kadar SDP'nin genel başkanı olarak kalmaya devam edecek.

Öte yandan, Marin'in SDP kongresinde genel başkanlığa seçilmesi durumunda ise mevcut merkez sol koalisyondaki tüm partilerin başında kadınlar olacak.

Artık polis korumasında! 120 bin dolara satılan muzu yedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Gül açıkladı: Yeni eylem planını hazırlıyoruz

Bakan Gül açıkladı: Yeni eylem planını hazırlıyoruz

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Dünyanın en hızlısı 'Brahmos'a talip çıktı

Dünyanın en hızlısı 'Brahmos'a talip çıktı

Balon balığından sonra yeni kabus!

Balon balığından sonra yeni kabus!

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Merkez'den 'YTL' uyarısı: Yıl sonunda dolacak

Merkez'den 'YTL' uyarısı: Yıl sonunda dolacak
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´da füzelerin komuta merkezi test edildi

Rusya´da füzelerin komuta merkezi test edildi

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

Dünyanın en lanetli 13 yeri... Hikayelerine inanamayacaksınız

Dünyanın en lanetli 13 yeri... Hikayelerine inanamayacaksınız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA