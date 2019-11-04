Dünyanın en güzel mavileri
Agora Ödülleri tarafından düzenlenen Dünyanın En İyi Mavi Renkli Fotoğrafları Yarışması 2019’a (World’s Best Photos of #Blue2019), dünyanın dört bir yanından binlerce amatör ve profesyonel fotoğrafçı katıldı.
Yarışma organizatörleri Agora Ödülleri, çeşitli ülkelerden gelen insanlar için mavi renginin neler ifade ettiğini öğrenmek istedi. Yaklaşık 18 bin görüntüden 50 çalışmasının finalist olarak seçildiği yarışmanın kazananları 21 Kasım’da açıklanacak.
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