Dünyanın en tehlikeli havalimanı! Pilotların korkulu rüyası: Ölüm pisti!

11 Haziran 2020 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 10:08

Bu listedeki havalimanlarının bazıları ise coğrafi nedenlerin sonucu olarak pilot ve yolcuların korkulu rüyası haline gelmiş durumda... İşte dünyanın en tehlikeli havalimanları...

MADEİRA HAVALİMANI



Portekiz'deki Madeira Havalimanı pistinin kısa olması sebebiyle 1977 yılında yaşanan kaza sonucu 131 kişi hayatını kaybetti. Bu kaza sonrasında piste, birkaç kolon daha eklenerek uzatılmasına karar verildi. Avrupa’nın en zorlu havalimanı olarak ün yapmış Madeira Havalimanı'na iniş yapan pilotların, dağ sırası ve okyanus arasında kalan çizgiyi takip etmeleri gerekiyor.

Ayrıca pilotların piste iniş yaparken rüzgarın etkisiyle Atlantik’e savrulmamak için son anda sağa dönmeleri gerekiyor.

JUANCJO E. YURAUSQUİN HAVALİMANI



Karayipler’de bulunan 13 km2’lik yüzölçümüne sahip Saba Adası’nın tek havalimanı olan Juancjo E. Yurausquin Havalimanı, adanın büyük bir bölümünü kaplıyor.

İki ucunda deniz bulunan dünyanın en kısa uçak pistine sahip havalimanında, sadece zor şartlarda uçuş yapabilen pilotlar çalışabiliyor. Hatta pilotlar burayı ölüm pisti olarak adlandırıyor.

SVALBARD HAVALİMANI



Kuzey Buz Denizi’nde, dünyanın en kuzeyinde bulunan idari merkez konumundaki Longyearbyen’e bağlı olan bir takım ada Svalbard'da yer alan havalimanı yapay kar ve buz kullanılarak yapılmış.

1975 yılında permafrost adı verilen donmuş toprak kullanılarak yapılan havalimanında, küresel ısınma sebebiyle erimenin önlenmesi için özel soğutma sistemi kullanılıyor.

KANSAİ HAVALİMANI



Japonya'nın Osaka Körfezi açıklarında bulunan 4 km uzunluğa ve 2,5 km genişliğe sahip Kansai Havalimanı, 10 bin işçi ve 80 gemi ile 3 farklı tepeden 21 milyon metre küp toprak kullanılarak oluşturulan yapay bir ada üzerine kurulu.

Japonya’da havalimanı yapılabilecek kara parçası bulunmadığından, Osaka’ya yakın olabilecek bir noktaya inşa edilen Kansai Havalimanı, bir mimarlık ve mühendislik harikası olarak kabul ediliyor.

1100 hektar üzerine kurulu olan bu dolgu alan başlarda korku yaratsa da neredeyse hiç hasar almadan atlattığı Kobe depremi ve sayısız büyük tufandan sonra insanların güvenini kazanmayı başardı.

Havalimanına çok yakın bir mesafede gerçekleşen depremde sadece birkaç camın kırıldığı alan, Japonya’daki ekonomik kriz döneminde yapıldığından halkın tepkisine maruz kalınmıştı.

Paris’in Eyfel’i gibi yapım aşamasında halkın büyük tepkisiyle karşılanan Kansai Havalimanı, şu an Uzak Doğu’nun en yoğun havalimanlarından biri.

CEBELİTARIK HAVALİMANI



1939’da inşa edilen Cebelitarık Havalimanı, Birleşik Krallık’a bağlı ve Cebelitarık Boğazı’nda yer alıyor.

Şehre sadece 500 metre mesafede olan havalimanının pisti ile şehrin ana caddesi kesişmiş durumda. Bu yüzden uçakların iniş ve kalkışları esnasında araçlara kırmızı ışık yanıyor. Günde ortalama 7 uçağın inip kalktığı havalimanından geçen kara yolu, günde 2 saate yakın bir süre kapatılıyor.

TENZİNG-HİLLARY HAVALİMANI



Nepal'in Lukla kentinde 2 bin 900 metre rakımdaki Tenzing-Hillary Havalimanı bulunuyor.

Pistin bir tarafında bir dağ, öteki tarafında da uçurum var.

Everest'e çıkmak isteyen dağcılar buraya iniyor.

PRİNCESS JULİANA HAVALİMANI



Saint Martin Adası’nın Hollanda’ya bağlı olan bölgesinde hizmet veren Princess Juliana Havalimanı, (Sint Maarten Havalimanı olarak da biliniyor) şehrin plajına çok yakın mesafede olduğundan, kumsalda güneşlenen insanların birkaç metre üstünden geçiyor.

Özel sertifikalı pilotların uçabildiği bu alanda pist çok kısa olduğundan (2180 m) tekerleğin en erken şekilde yere değmesi gerekiyor. Bu yüzden de plajdan itibaren alçak uçuşa geçiliyor.

Karayiplerin en yoğun havalimanlarından biri olan Princess Juliana Havalimanı’nda şu ana kadar hiç kaza yaşanmamış.

BARRA HAVALİMANI



İskoçya'nın Barra havalimanına iniş yapmak isteyen pilotlar gel git zamanını takip etmek zorundalar.

Zira pist tamamen kumsaldan oluşuyor ve sular yükseldiği zaman pist ortadan kalkıyor.

Sao Paulo Congonhas Havalimanı

Brezilya Sao Paulo Congonhas Havalimanı. Pilotlar, Congonhas'ın şehir merkezinde olan bu havalimanından şikâyetçi, çünkü sesli ortam inişi zorlaştırıyor.