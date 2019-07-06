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Dünyanın en zengin insanı boşandı

Amazon'un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos'un boşanma işlemlerinin 38 milyar dolarlık bir anlaşmayla tamamladıkları bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Amazon'un kurucusu ve sahibi ve aynı zamanda Dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Bezos'un ocak ayında aldığı boşanma kararı sonuçlandı. Mahkeme sonucuna göre Bezos, eşine 38.3 milyar dolar değerinde Amazon hissesi verecek.
 
Seattle bölge mahkemesi tarafından sonuçlandırılan boşanma davasında hâkim, MacKenzie Bezos’a 38.3 milyar dolar değerinde Amazon hissesi verilmesi kararlaştırıldı.
 
BOŞANMAYLA BİRLİKTE BİR REKOR KIRILMIŞ OLDU
 
Daha önce en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3.8 milyar dolardı. Bu boşanma ile Bezos çifti yeni bir rekora imza atmış oldu.
 
Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi olan Amazon'un geçen sene yaptığı ciro 232.8 milyar doları bulmuştu. Forbes dergisine göre bu rakamla, Bezos ve ailenin serveti de 131 milyar dolarak çıkmış oldu.

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