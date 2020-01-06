06.01.2020 17:48 - Güncelleme: 06.01.2020 17:49

Irak’ın başkenti Bağdat’ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve İran destekli örgüt Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesi sonrası bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Irak Meclisi dün yaptığı olağanüstü oturumda, hükûmete “ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması” çağrısında bulundu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan BİLGESAM Araştırma Koordinatörü Ali Semin, ABD-İran arasındaki gerginliğin Irak üzerinden devam edebileceğini belirtti. Semin, “ABD’nin bölgeye yaptığı saldırıdan sonra herkes 3. Dünya Savaşı’na odaklandı. Olay aslında Irak merkezinde gerçekleşti. Trump, nükleer anlaşmadan geri çekildikten sonra İran’a aldığı tavırla Irak’ta bir çatışma yaşanabileceğini kestiriyorduk.” ifadelerini kullandı.

“IRAK MECLİSİNDEKİ KARARI Şİİ GRUPLAR VERDİ”

Irak’ta yaşayan Sünni ve Kürtlerin parlamentodaki oylamaya katılmadığına dikkat çeken Ali Semin, “Sünni ve Kürtler olağan meclis kararını protesto ettiler, bütün tehditlere rağmen katılmadılar. Bu kararı Şii gruplar verdi. Çünkü parlamentoda da yeterli sayıları var. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 30 Kasım’da istifa etmişti. Hükümetin bu kararı alabilmesi için yeni bir hükümetin kurulması gerekiyor.” dedi.

“BÖLGEDE YAŞANANLAR IRAK’I İÇ SAVAŞA GÖTÜREBİLİR”

Irak bölgesinin kaotik döneme girdiğini söyleyen Semin, “ABD İsrail’in güvenliği ve Arap milletçiliğini ortadan kaldırmak için mezhep gerilimini ortaya koydu. ABD, Şii-Sünni çatışmasının İran’ı bölgesel güç haline getirdiğini gördü. Kasım Süleymani öldükten sonra Irak’ta Süleymaniciler ve Süleymani karşıtı gruplar ortaya çıktı. Irak daha kaotik ortama gidiyor, bu durumun Irak’ı iç savaşa sürükleme ihtimali çok yüksektir.” şeklinde konuştu.

“IRAK’TA MECLİS KARARI TARTIŞILIYOR”

Trump’ın yaptığı açıklamalarla Irak’ı yaptırımla tehdit ettiğini ifade eden Semin, “Irak, ABD’ye hem askeri hem de ekonomi açısından ciddi oranda bağlı oldu. Trump’ın baskıları devam edecek. Irak’ta dünden beri ‘ABD bölgeden geri çekilirse ekonomik krize gireriz, borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz’ tartışmaları başladı.” dedi.

“DAEŞ BÖLGEDE TEKRAR CANLANABİLİR”

ABD’nin bölgede DAEŞ’i tekrar gündeme getirebileceğini sözlerine ekleyen Ali Semin, şöyle konuştu:

“ABD bu süreçte DAEŞ’i tekrar gündeme getirebilir. DAEŞ bölgede canlanabilir. ABD ile İran’ın birbiriyle çekişmesi bölgesel anlamda farklı noktalara gidebilir. İran, Irak üzerinden ciddi bir mesaj verebilir.”