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Dünya

Dünya'nın gözü bu görüşmedeydi! Kritik temas sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında başta Ukrayna olmak üzere iki ülke arasında son dönemde gerginliğe neden olan konuların ele alındığı telefon görüşmesi sona erdi.

AA31 Aralık 2021 Cuma 00:03 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 02:51
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Basın kapalı olarak gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ABD yerel saatiyle 16:25'te (TSİ 00:25) bittiği bildirildi.

Yaklaşık 50 dakika süren ve iki lideri Ukrayna konusunda son bir ayda 2'nci kez bir araya getiren görüşmede, ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gerginliğin ele alındığı kaydedildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" isteyeceği vurgusu öne çıktı.

Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

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