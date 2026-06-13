Dünyanın gözü bu imzada! Barışa saatler kaldı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(ABD-İran) Anlaşmaya barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız. 24 saat içinde (anlaşmanın) nihayete erdirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın, barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti.

Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi anlaşmanın, kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz."

ABD'NİN İRAN PLANI RAFA KALKTI

CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezine giderek burada, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi için bu ülkeye kara kuvvetleri gönderilmesi planlarını dinledi.

Kaynaklar, toplantının çok acil yapıldığını ve Caine'in bu nedenle Brüksel'deki NATO toplantısından hızlıca 19 Mayıs'ta ülkesine döndüğünü belirterek, bu toplantıların bu kadar üst düzeyde yapılmasının kara operasyonuna ne kadar yaklaşıldığını gösterdiğini söyledi.

Caine'in daha sonra söz konusu kara harekatı planı hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktaran kaynaklar, bunun İran'ın şiddetli misillemesine yol açabileceği, savaşı uzatabileceği ve küresel ekonomiyi daha da kargaşaya sürükleyebileceği uyarıları üzerine Trump'ın operasyonu durdurma kararı aldığını ileri sürdü.

Kaynaklara göre Trump, çok sayıda ABD askeri kaybı konusunda da endişesini dile getirdi.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "ABD ile mutabakat yarın imzalanmayacak, beklememiz gerekiyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını ve anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ABD-İran konusunu ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın sona erdiğini açıklamasının ardından İsrail'deki siyasi analizler, Tel Aviv yönetiminde şaşkınlık ve kaygının hakim olduğunu ortaya koydu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'nın yönetilmesi planının, petrolün millileştirilmesi gibi kalıcı bir girişim olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesine düzenlediği hava saldırısında Reyhan beldesi muhtarı yaşamını yitirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri vurma girişiminde bulunan çok sayıda İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası medyada İran'a fon aktarıldığı yönünde yer alan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki Sirik Limanı'nda patlama sesi duyulduğu belirtildi.

00:05 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabalarını ele aldı.

00:01 İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD'nin uzlaşması halinde çatışmaların sonlandırılmasına yönelik bir mutabakat zaptının imzalanmasına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.