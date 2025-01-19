Dünyanın gözü Gazze'de: Ateşkesin 1'inci aşaması gerçekleşti!

Kanal 12 televizyonunun İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hamas'ın elindeki İsrailli kadın esirlerin bir kısmının Kızılhaç yetkililerine nakil süreci başladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi veya Tel Aviv yönetimi, esirlerin teslimini henüz teyit etmezken hazırlıkların yapıldığı yönünde açıklamada bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze yakınlarında İsrailli esirlerin teslim alınacağı Raim bölgesine ulaştığı aktarıldı.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN NAKLİ BAŞLADI

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Hapishaneler Otoritesi, Filistinli tutukluları serbest bırakmak için Ofer Hapishanesi'ne nakletmeye başladı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, "Bugün 90 Filistinli esir, kaçırılan İsrailliler ulaştıktan sonra serbest bırakılacak." ifadesi kullanıldı.

Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerden 78'inin Batı Şeria'dan, 12'sinin ise Doğu Kudüs'ten olduğu aktarıldı.

Operasyonda, İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden 1500 görevlinin yer alacağı ifade edildi.

İsrail, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayımlaması sonrası, Gazze'de ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

İsrail hükümetinin anlaşmanın detaylarının da yer aldığı Bakanlar Kurulu kararına göre, 3 aşamalı anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının gerçekleşmesi bekleniyor.

İsrail hükümetinin anlaşmanın detaylarının da yer aldığı Bakanlar Kurulu kararına göre, 3 aşamalı anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının gerçekleşmesi bekleniyor.

Times Of Israel'in dünkü haberinde, serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaç'a teslim edileceği, daha sonra İsrail'e nakledileceği ve askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarılmıştı. İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından, 90 kadar Filistinli esirin de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacağı kaydedilmişti.

ESİR TAKASI

İsrail hükümetinin bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı karara göre, anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinlinin serbest kalması bekleniyor. Anlaşmada Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesi şartı bulunuyor.

Öte yandan, İsrail, 7 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları da serbest bırakacak.

İsrail bırakılan her bir İsrailli esir için 30 Filistinli esir, her bir asker ya da güvenlik gücü için ise 50 Filistinliyi serbest bırakacak.

Anlaşmanın ilk gününde 3, 7. gününde 4, bundan sonraki her hafta üç İsrailli esirin serbest kalması son haftadaysa 14 İsrailli esirin bırakılması planlanıyor.

Ateşkesin ilk aşamasının 16. gününde, 2. aşama için müzakereler başlayacak. İsrail'de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere üst düzey isimlerden gelen açıklamalar, 42 günlük birinci aşamanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını sürdürebileceği endişesini doğuruyor.

SERBEST KALACAK 735 FİLİSTİNLİNİN İSMİ YAYINLANDI

İsrail Adalet Bakanlığı, anlaşma kapsamında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin 735'inin ismini yayınladı.

Serbest kalacak Filistinliler arasında Aksa Şehitleri Tugayı'nın liderlerinden Zekeriya Zübeydi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar gibi önde gelen isimler ve daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılmış esirler de bulunuyor.

Bakanlık, esir takası kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 95 Filistinli esirin de isimlerini yayınlamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Esirler Enformasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamadaysa, Hamas'ın serbest bırakılacak esirlerin isim listesinin, her esir takası gününden bir gün önce yayınlanacağı bildirildi.

İSRAİL, NETZARİM'DEN 22 OCAK'TA ÇEKİLECEK

Anlaşmaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktalarını 22 Ocak'ta sökecek ve koridordan çekilecek.

Anlaşmanın 7. gününde, toplam 7 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başlayacak ve kuzey Gazze sakinleri evlerine dönebilecek.

İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesi ise anlaşma uygulamaya girdikten 50 gün sonra yani ikinci aşamada gerçekleşecek.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİ

Anlaşmaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşacak 50 yakıt kamyonu da dahil olmak üzere günde 600 kamyon insani yardım girecek.

Haaretz gazetesinin haberinde, halkın Gazze'nin kuzeyine dönüşüne izin verilmesine karşın bölgedeki evlerin neredeyse tamamının yıkılmış olması sebebiyle bu bölgede çadır ve karavan kentler kurulması için uluslararası yardım kuruluşlarının çalışma yürüteceği belirtildi.

Haberde yollar, okullar, hastaneler ve su, kanalizasyon ve elektrik altyapısının onarılacağı, bunun için Mısırlı şirketlerin girişine izin verileceği kaydedildi.

HÜKÜMET ANLAŞMAYI ONAYLAMIŞTI

İsrail hükümeti, yaklaşık 8 saat süren bakanlar kurulu toplantısının ardından anlaşmayı onaylamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 19 Ocak 08:30'da (TSİ 09:30) yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.