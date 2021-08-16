Dünyanın gözü ülkede! Binlerce kişi akın etti, 64 ülkeden ortak açıklama

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 07:26 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 07:26

Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor.

Taliban güçleri, dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi.

Örgüt adına yapılan ilk açıklamada, Kabil'in güç kullanarak değil "barışçıl" ve müzakere yoluyla alınmak istediği duyuruldu.

Ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlandığı açıkladı. İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Uluslararası haber ajansı Reuters akşam saatlerinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay'ın ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Gani'nin Tacikistan'a gittiği belirtiliyor.

Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Gani Facebook hesabında paylaşımda bulundu.

Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım - Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı" dedi.

TALİBAN BAŞKANLIK SARAYI'NDA

Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

Al Jazeera'nın özel haberinde, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren bir grup silahlı Taliban'ın görüntülerine yer verildi.

"KAYGILARI DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMEYE HAZIRIZ"

Bir Taliban sözcüsü kanala yaptığı açıklamada, Afganistan'da Eşref Gani hükümeti ve ordu ile çalışanlar için af ilan edeceklerini belirtti.

"Ülkemizin özgürlüğüne ve insanımızın bağımsızlığına ulaştık" diyen sözcü, tüm vatandaşların ve diplomatik görevlilerin güvenliğini garanti ettiklerini belirtti.

Kendi işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Taliban sözcüsü, "Uluslararası toplumun kaygılarını diyalog yoluyla çözmeye hazırız" dedi.

ABD, KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİNDEKİ TÜM PERSONELİNİ HAMİD KARZAİ HAVALİMANINA TRANSFER ETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil'deki tahliye operasyonuna ilişkin güncel durumu yazılı bir açıklama ile paylaştı.

Price, açıklamasında, "(Kabil Büyükelçiliğindeki) Tüm personelin güvenli şekilde transferi tamamlanmıştır. Şu anda tüm personel, çevresi ABD ordusu tarafından korunan Hamid Karzai Havalimanına yerleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.

ABD yönetimi kısa süre önce, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıklamıştı.

"AFGANİSTAN'DAN AYRILMAK İSTEYENLERE MÜDAHALE EDİLMEMESİ" İÇİN 64 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

ABD'nin Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye süreci devam ederken, 64 ülke ortak bir açıklama ile ülkeden ayrılmak isteyenlerin engellenmemesi ve tüm çıkış yollarının açık tutulması çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Katar, Güney Kore, İspanya ve Yemen'in de bulunduğu 64 ülke ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciğinin imzası bulunan ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada, Afganistan'daki durumun giderek kötüleştiği, bununla beraber ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların ve Afganların güvenli bir şekilde tahliyesine tüm tarafların saygı duyması gerektiği belirtildi.

"Afganistan genelinde güç ve yetkiyi elinde tutanlar, insan canı ve mülkiyetinin korunması ve güvenlik ile sivil düzenin yeniden inşası noktasında sorumluluk taşımaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, ülkeden ayrılmak isteyen tüm yabancıların ve Afganların bunu yapmasına izin verilmesi ve bunun için tüm çıkış yollarının açık tutulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda Afgan halkının güvenlik ve emniyet içinde ve onurlu bir şekilde yaşamaya hakkı olduğu ve uluslararası toplumun Afgan halkını desteklemeye devam edeceği ifade edildi.

ABD, "GÜVENLİ TAHLİYE İÇİN" KABİL HAVALİMANINDAKİ HAVA TRAFİK KONTROLÜNÜ ELE ALACAK

ABD yönetimi, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı ortak bir açıklama yaparak Kabil'deki Amerikalıların tahliyesine ilişkin son tedbirleri paylaştı.

Açıklamada, ABD'lilerin ve ABD'ye destek olan Afganların tahliyesini güvenli bir şekilde sağlayabilmek amacıyla Hamid Karzai Havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda gelecek 48 saatlik süre içinde yaklaşık 6 bin askerin koruması altında söz konusu tahliye operasyonunun gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, bunun için de Kabil Havalimanındaki hava trafik kontrolünün ele alınacağı bildirildi.

Söz konusu tahliye işleminin sadece birkaç gün içinde değil, sonraki günlerde de devam edeceği belirtilen açıklamada, ABD'ye destek olan 2 bin civarında Afgan'ın da ülkeden çıkarılacağına işaret edildi. Tüm güvenlik taramalarından geçirilmiş olan Afganların direkt olarak ABD'ye götürüleceği, henüz bu süreçleri tamamlamamış olanlar ise başka yerler bulunacağı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Öte yandan CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yerel saatle pazar gecesinden itibaren hava trafik kontrolü dahil havalimanı çevresindeki tedbirlerin alınmaya başladığını açıkladı.

ABD, KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ PERSONELİNİN TAHLİYESİNE YARDIM İÇİN İLAVE BİN ASKER DAHA GÖNDERİYOR

ABD, Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesine yardım etmek için ilave bin asker daha gönderecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi üzerine Kabil'de devam eden büyükelçilik personelinin tahliyesine destek için Afganistan'a ilave bin asker daha gönderilmesini onayladı.

Kabil'e gönderilen ve sayıları yaklaşık 5 bine ulaşan ABD birlikleri, Afganistan'da 20 yıl boyunca Amerikan askerilerine yardım eden Afganların tahliyesine de yardımcı olacak.

Biden yönetiminin son dakika binlerce askeri tahliye için Afganistan'a yeniden göndermesi Amerikan basınında ülkede güvenlik durumunun 'son derece vahim' olduğu şeklinde yorumlandı.

BM, AFGANİSTAN'DA TALİBAN VE DİĞER TARAFLARA İTİDAL İLE SİVİLLERİN KORUNMASI ÇAĞRISI YAPTI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden 'derin endişe' duyduğunu belirterek, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres, çatışmaların binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladığına ve ciddi insan hakları ihlalleri haberlerinin gelmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Afganistan'da özellikle kız çocukları ile kadınların durumundan endişe duyduğunu ve zor kazanılmış haklarının korunması gerektiğini ifade eden Guterres, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Uluslararası insani hukuka saygı duyulması, hak ve özgürlüklerin korunması çağrısı da yapan Guterres, insani yardımlara duyulan ihtiyacın da büyüdüğünü, tarafların yardımların engelsiz erişimine izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bugün acil toplanacak.

ALMANYA VATANDAŞLARINI KABİL'DEN TAHLİYE ETMEYE BAŞLIYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Kabil'deki büyükelçilik personelinin tahliyesine başlanacağını söyledi.

Maas, düzenlediği basın toplantısında, "Tüm Almanların ve yerel personelin ülkeyi terk etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Maas tahliye işlemleri için uçakların gönderildiğini bildirerek, "Tahliye uçuşları başlangıçta Kabil'den komşu bir ülkeye yapılacak oradan Almanya'ya sivil uçaklarla gelinecek." diye konuştu.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, operasyonel bir çekirdek ekibin daha fazla tahliyeyi organize edebilmek için Kabil'de kalacağını vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de tahliye operasyonunun "tehlikeli" bir görev olabileceği konusunda uyararak, "Tüm senaryolara hazırız." ifadesini kullandı.

Alman medyası ilk olarak 57 büyükelçilik çalışanı ile ülkedeki 88 Alman'ın tahliye edileceğini yazdı.

Taliban'ın hızlı ilerleyişi ışığında, Alman Büyükelçiliği personeli güvenlik gerekçesiyle ABD kuvvetleri tarafından güvenlik altına alınan havaalanına götürülmüştü.

Ülkede Alman silahlı kuvvetlerine yardım eden yaklaşık 1000 Afganlının da tahliye edilmesine çalışıldığı belirtildi.

KATAR, AFGANİSTAN'DA ATEŞKES VE YÖNETİMİN BARIŞÇIL ŞEKİLDE DEĞİŞMESİ ÇAĞRISI YAPTI

Katar, tüm Afganistan'da derhal kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese varılması ve yönetimin barışçıl intikali için çalışılması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Taliban güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğini ilan etmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kabil'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, ülkede derhal kapsamlı ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve yönetimin barışçıl intikali için acilen çalışılması çağrısı yapıldı.

Tüm Afgan topraklarındaki sivillerin can güvenliğinin garanti altına alınmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Katar'ın uluslararası ortaklar ve Birleşmiş Milletler ile Afgan halkının arzuladığı güvenlik ve istikrarı gerçekleştirmek için çalışacağı aktarıldı.

- TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.