Dünyanın gündemi Ankara! ''Kartlar Türkiye'nin lehine''

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü akılcı diplomasi dünya gündeminden düşmüyor.

İspanya merkezli 'Atalayar' adlı internet sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik zaferlerini mercek altına aldı.

TAHIL SEVKİYATINDAN, ESİR TAKASINA...

Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan gerginlik dünyada sürerken birçok sorunda peşi sıra geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dünyada parmakla gösterilen başarılara imza atarak tahıl sevkiyatından, esir takasına birçok kritik diplomatik zaferi elde etti.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan bölgedeki kriz durumunu kendi lehine çeviriyor. Ve bu, herhangi bir liderin yapacağından çok daha fazlası anlamına geliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı hakkında konuştuğumuzda, adının üzerine bir yıldız işareti konulmalı. Erdoğan bu tür durumlarla çok az kişi gibi başa çıkıyor, kartlarını nasıl oynayacağını ve hepsinden önemlisi durumu nasıl yönlendireceğini biliyor." ifadeleri kullanıldı.

13 MİLYAR AVRO DEĞERİNDE BİR PROJEYE

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nihai hedefinin ateşkes olduğunun altı çizildi.

Öte yandan haberde Türkiye'nin Libya ile imzaladığı hidrokarbon alanında mutabakat muhtırasına da değinildi. 13 milyar avro değerinde bir projeye olduğunun altı çizilen haberde, birçok ülkenin bu anlaşmanın bir parçası olmak için can attığı belirtildi.

Geçriğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı.

HİDROKARBON ALANINDA MUTABAKAT MUHTIRASI

Bu anlaşma da Ankara'nın birçok hamlesi gibi dünya gündeminde geniş yer bulmuştu. Türkiye'nin Afrika ve Avrupa arasında bir enerji bağlantısı olması korku ve paniğe neden olmuştu.

Aynı sitede yer alan bir başka haberde "Türkiye, Trablus ile enerji anlaşmasına vardıktan sonra Libya'daki konumunu güçlendiriyor" ifadelerini yer verildi.

Bugün ise "Recep Tayyip Erdoğan kartlarını uluslararası satranç tahtasında oynamaya devam ediyor." denildi.

ANLAŞMA BİRÇOK AÇIDAN STRATEJİK

Öte yandan imzalanan tarihi anlaşma birçok açıdan çok kritik.... Uzmanlar, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, 2003'den itibaren Avrupa Birliği'nin de desteğini alarak Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de 41 bin kilometrekarelik bir deniz alanına hapsetmek için sistematik bir çalışma yürütüyordu. Zaman içerisinde, bölgedeki jeopolitik gelişmelere bağlı olarak Türkiye ile çıkarları çatışan Mısır ve İsrail de bu ikiliye katıldı. Türkiye'nin karşısında oluşan bu ittifakın temel amacı bir yandan Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarından Türkiye ve Kıbrıs Türkünün pay almasını engellemek, bir yandan da Türkiye'nin Kıbrıs Adası ile bağlantısını tamamen keserek jeostratejik ve ekonomik düzeyde Türkiye'nin çıkarlarına zarar vermekti. Uluslararası Adalet Divanı'nın geçmişte aldığı, özellikle hakkaniyet prensibini çiğneyen bu yaklaşıma karşı Türkiye, Libya ile deniz sınırı olduğu gerçeğini mücadele sahasına sürdü. Yunanistan kısa süre önce İyon Denizi ve Girit çevresindeki tek taraflı düzenlemeleri ile Libya'nın deniz alanlarını da gasp etmişti. Ankara ile Trablus arasında tesis edilen bu anlaşma ile hem Yunanistan hem de GKRY'nin 15 yıldır devam eden uluslararası hukuka aykırı girişimleri kaçınılmaz olarak son bulacak."

Star Gazetesi