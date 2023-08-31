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Dünya

Dünyanın gündemine oturmuştu... Wagner Lideri Prigojin'in son görüntüleri ve sözleri ortaya çıktı

Rus paralı asker grubu Wagner'in Lideri Evgeny Prigojin'in ölmeden önce kaydettiği bir görüntü grubun sosyal medya hesabından paylaşılırken, “Beni yok etmeyi düşünen insanlar için söylüyorum, hayatımda her şey yolunda” diyen Prigojin'in sözleri dikkat çekti.

IHA31 Ağustos 2023 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
Dünyanın gündemine oturmuştu... Wagner Lideri Prigojin'in son görüntüleri ve sözleri ortaya çıktı

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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında 23 Ağustos'ta düşen uçakta hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner'in Lideri Evgeny Prigojin'e ait yeni görüntüler bugün grubun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntüde hareket halindeki bir aracın içinde görülen Prigojin, "Yaşayıp yaşamadığımı ve nasıl olduğumu merak edenler için şu anda 2023 yılının Ağustos ayında, hafta sonundayız ve ben Afrika'dayım" ifadelerini kullandı. "Beni yok etmeyi düşünen ve ne kadar kazandığımı tartışan insanlar için söylüyorum, hayatımda her şey yolunda" diyen Prigojin konuşmasını sonlandırırken kameraya el salladı.

Paylaşılan görüntülerde yaşam tehlikesinin farkında olduğu anlaşılan Prigojin'in gün olarak "hafta sonu"nu söylemesi dikkate alındığında 23 Ağustos Çarşamba günü uçak kazasında ölen Wagner liderinin videosunun yalnızca 3-4 gün önce çekilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

  • evgeny prigojin
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