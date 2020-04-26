26 Nisan 2020 Pazar 14:52 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 15:10

Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador’daki bir hapishanede çekilen ve Reuters haber ajansı tarafından servis edilen bu fotoğraflar tam anlamıyla herkesi şoke etti.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'un kuzeybatısında bulunan Izalco Hapishanesi'nde çekilen bu görüntüler, Reuters tarafından az önce servis edildi.

Milliyet'in haberine göre, El Savador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından, çete üyelerini barındıran hapishanede, 24 saat hücre cezası emri verdi.

Nayib Bukele, çete liderlerinin parmaklıklar ardından cinayet emri verdiklerine dair korkuların artması üzerine, mahkumların hücre hapsine alınacağını söyledi.

Devlet Başkanı Bukele, polisin cinayetleri soruştururken 'maksimum acil durum' önlemlerinin uygulandığını da sözlerine ekledi.

Bukele geçen yıl Haziran ayında göreve başladığından bu yana, ülkede işlenen en yüksek tek günlük cinayet sayısı oldu.

Bukele, Twitter'da paylaştığı mesajda şöyle yazdı: "Dış dünya ile temasa izin yok. Mağazalar kapalı kalacak ve tüm aktiviteler bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacaktır. Çete liderleri hücre hapsine girecek.”

El Salvador’un Devlet Başkanı Bukele, 25 Ekim 2019 günü ülkede hiç cinayet işlenmemesiyle sevincini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaşmış ve tüm dünyada gündem yaratmıştı.

Bukele, "25 Ekim gününü tüm ülkede sıfır cinayetle kapattığımızı doğrulayabiliriz. Tanrı'ya şükür." ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporuna dayandırılan haberlerde, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un 100 binde 62’lik cinayet oranı ile Latin Amerika’da en fazla cinayet işlenen ülke olduğu belirtilmişti.

El Salvador’un arkasında 100 binde 57'lik oranla yer alan Venezuela ise cinayet oranlarında Latin Amerika'da ikinci, Güney Amerika'da birinci olmuştu.

El Salvador'da 298 corona virüs vakası bulunuyor. Ülkede salgın nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.